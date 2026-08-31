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В Австрии цены на энергоносители в июле выросли на 5,7%
В Австрии цены на энергоносители в июле выросли на 5,7% - 31.08.2026, ПРАЙМ
В Австрии цены на энергоносители в июле выросли на 5,7%
Цены на энергоносители в Австрии в июле выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, при этом в месячном выражении повышение составило... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:01+0300
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нефть
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ВЕНА, 31 авг - ПРАЙМ. Цены на энергоносители в Австрии в июле выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, при этом в месячном выражении повышение составило 1,1%, сообщило Австрийское энергетическое агентство.
"В июле цены на энергоносители выросли по сравнению с июнем на 1,1%. В годовом выражении они были на 5,7% выше уровня июля 2025 года", - говорится в релизе ведомства.
Отмечается, что цены на энергоносители остаются существенным фактором роста потребительских цен.
"В настоящее время европейские энергетические рынки испытывают давление с двух сторон. С одной стороны, сохраняющаяся напряженность между США и Ираном вокруг Ормузского пролива создает неопределенность на международных рынках нефти и газа и повышает издержки. С другой стороны, изменение климата ставит перед европейской энергетикой новые вызовы", - приводятся в релизе слова эксперта по энергетике Австрийского энергетического агентства Лукаса Цвиба.
По его словам, жара, засуха и низкий уровень воды в настоящее время негативно влияют на выработку электроэнергии на гидро- и атомных электростанциях, в то время как одновременно растет спрос на электроэнергию для охлаждения, что приводит к повышенной потребности в производстве электроэнергии из ископаемого топлива.
Эксперт отметил, что эти процессы способствуют тому, что европейские газовые хранилища заполнялись медленнее, чем в предыдущие годы. "Поэтому фьючерсные рынки по-прежнему ожидают повышенных цен на электроэнергию и газ. Поскольку розничные рынки обычно следуют за оптовыми с определенной задержкой, а период высоких цен продолжается уже шесть месяцев, в ближайшие месяцы, особенно в сфере природного газа, следует ожидать роста цен для конечных потребителей", - заключил Цвиб.
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нефть, австрия, сша, иран
Нефть, АВСТРИЯ, США, ИРАН
В Австрии цены на энергоносители в июле выросли на 5,7%
Австрийское энергетическое агентство: цены на энергоносители в июле выросли на 5,7%
ВЕНА, 31 авг - ПРАЙМ. Цены на энергоносители в Австрии в июле выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, при этом в месячном выражении повышение составило 1,1%, сообщило Австрийское энергетическое агентство.
"В июле цены на энергоносители выросли по сравнению с июнем на 1,1%. В годовом выражении они были на 5,7% выше уровня июля 2025 года", - говорится в релизе ведомства.
Отмечается, что цены на энергоносители остаются существенным фактором роста потребительских цен.
"В настоящее время европейские энергетические рынки испытывают давление с двух сторон. С одной стороны, сохраняющаяся напряженность между США и Ираном вокруг Ормузского пролива создает неопределенность на международных рынках нефти и газа и повышает издержки. С другой стороны, изменение климата ставит перед европейской энергетикой новые вызовы", - приводятся в релизе слова эксперта по энергетике Австрийского энергетического агентства Лукаса Цвиба.
По его словам, жара, засуха и низкий уровень воды в настоящее время негативно влияют на выработку электроэнергии на гидро- и атомных электростанциях, в то время как одновременно растет спрос на электроэнергию для охлаждения, что приводит к повышенной потребности в производстве электроэнергии из ископаемого топлива.
Эксперт отметил, что эти процессы способствуют тому, что европейские газовые хранилища заполнялись медленнее, чем в предыдущие годы. "Поэтому фьючерсные рынки по-прежнему ожидают повышенных цен на электроэнергию и газ. Поскольку розничные рынки обычно следуют за оптовыми с определенной задержкой, а период высоких цен продолжается уже шесть месяцев, в ближайшие месяцы, особенно в сфере природного газа, следует ожидать роста цен для конечных потребителей", - заключил Цвиб.