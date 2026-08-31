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В Австрии цены на энергоносители в июле выросли на 5,7%

В Австрии цены на энергоносители в июле выросли на 5,7% - 31.08.2026, ПРАЙМ

В Австрии цены на энергоносители в июле выросли на 5,7%

Цены на энергоносители в Австрии в июле выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, при этом в месячном выражении повышение составило... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:01+0300

2026-08-31T16:01+0300

2026-08-31T16:01+0300

нефть

австрия

сша

иран

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ВЕНА, 31 авг - ПРАЙМ. Цены на энергоносители в Австрии в июле выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, при этом в месячном выражении повышение составило 1,1%, сообщило Австрийское энергетическое агентство. "В июле цены на энергоносители выросли по сравнению с июнем на 1,1%. В годовом выражении они были на 5,7% выше уровня июля 2025 года", - говорится в релизе ведомства. Отмечается, что цены на энергоносители остаются существенным фактором роста потребительских цен. "В настоящее время европейские энергетические рынки испытывают давление с двух сторон. С одной стороны, сохраняющаяся напряженность между США и Ираном вокруг Ормузского пролива создает неопределенность на международных рынках нефти и газа и повышает издержки. С другой стороны, изменение климата ставит перед европейской энергетикой новые вызовы", - приводятся в релизе слова эксперта по энергетике Австрийского энергетического агентства Лукаса Цвиба. По его словам, жара, засуха и низкий уровень воды в настоящее время негативно влияют на выработку электроэнергии на гидро- и атомных электростанциях, в то время как одновременно растет спрос на электроэнергию для охлаждения, что приводит к повышенной потребности в производстве электроэнергии из ископаемого топлива. Эксперт отметил, что эти процессы способствуют тому, что европейские газовые хранилища заполнялись медленнее, чем в предыдущие годы. "Поэтому фьючерсные рынки по-прежнему ожидают повышенных цен на электроэнергию и газ. Поскольку розничные рынки обычно следуют за оптовыми с определенной задержкой, а период высоких цен продолжается уже шесть месяцев, в ближайшие месяцы, особенно в сфере природного газа, следует ожидать роста цен для конечных потребителей", - заключил Цвиб.

австрия

сша

иран

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нефть, австрия, сша, иран