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Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Урале

Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Урале - 31.08.2026, ПРАЙМ

Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Урале

Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников в Екатеринбурге, повреждены три многоквартирных дома, сообщил губернатор Свердловской области Денис... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:44+0300

2026-08-31T12:44+0300

2026-08-31T12:44+0300

происшествия

общество

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг - ПРАЙМ. Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников в Екатеринбурге, повреждены три многоквартирных дома, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. "По данным регионального Минздрава, на данный момент пострадавших четверо. У двоих - осколочные ранения от разбитых стекол, людям оказывается необходимая помощь, они находятся под наблюдением врачей. Еще двое - с отравлением продуктами горения легкой степени, от госпитализации отказались", - написал Паслер на платформе "Макс". Он также уточнил, что в результате атаки БПЛА повреждены три многоквартирных дома, жертв нет, из повреждений - в основном выбитые стекла, горения нет ни на одном из объектов, все жильцы эвакуированы. Паслер отметил, что жильцы поврежденных домов временно размещаются в ближайших школах, также для них будет развернут ПВР. Кроме того, глава региона сообщил, что дома будут восстановлены в кратчайшие сроки. "Также обломки одного БПЛА упали за территорией логистического центра. Эвакуация из центра проведена заблаговременно, пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.

екатеринбург

свердловская область

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общество , екатеринбург, свердловская область