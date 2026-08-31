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Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Урале
Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Урале - 31.08.2026, ПРАЙМ
Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Урале
Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников в Екатеринбурге, повреждены три многоквартирных дома, сообщил губернатор Свердловской области Денис... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:44+0300
2026-08-31T12:44+0300
2026-08-31T12:44+0300
происшествия
общество
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг - ПРАЙМ. Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников в Екатеринбурге, повреждены три многоквартирных дома, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. "По данным регионального Минздрава, на данный момент пострадавших четверо. У двоих - осколочные ранения от разбитых стекол, людям оказывается необходимая помощь, они находятся под наблюдением врачей. Еще двое - с отравлением продуктами горения легкой степени, от госпитализации отказались", - написал Паслер на платформе "Макс". Он также уточнил, что в результате атаки БПЛА повреждены три многоквартирных дома, жертв нет, из повреждений - в основном выбитые стекла, горения нет ни на одном из объектов, все жильцы эвакуированы. Паслер отметил, что жильцы поврежденных домов временно размещаются в ближайших школах, также для них будет развернут ПВР. Кроме того, глава региона сообщил, что дома будут восстановлены в кратчайшие сроки. "Также обломки одного БПЛА упали за территорией логистического центра. Эвакуация из центра проведена заблаговременно, пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
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общество , екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, Свердловская область
Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Урале
Паслер: из-за атаки беспилотников в Екатеринбурге пострадали четыре человека
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг - ПРАЙМ. Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников в Екатеринбурге, повреждены три многоквартирных дома, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
"По данным регионального Минздрава, на данный момент пострадавших четверо. У двоих - осколочные ранения от разбитых стекол, людям оказывается необходимая помощь, они находятся под наблюдением врачей. Еще двое - с отравлением продуктами горения легкой степени, от госпитализации отказались", - написал Паслер на платформе "Макс".
Он также уточнил, что в результате атаки БПЛА повреждены три многоквартирных дома, жертв нет, из повреждений - в основном выбитые стекла, горения нет ни на одном из объектов, все жильцы эвакуированы.
Паслер отметил, что жильцы поврежденных домов временно размещаются в ближайших школах, также для них будет развернут ПВР. Кроме того, глава региона сообщил, что дома будут восстановлены в кратчайшие сроки.
"Также обломки одного БПЛА упали за территорией логистического центра. Эвакуация из центра проведена заблаговременно, пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.