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По СМП может пройти рекордное число рейсов китайских судов, заявил Чекунков

По СМП может пройти рекордное число рейсов китайских судов, заявил Чекунков - 31.08.2026, ПРАЙМ

По СМП может пройти рекордное число рейсов китайских судов, заявил Чекунков

Свыше 35 международных контейнерных рейсов по Северному морскому пути со стороны Китая ожидается до конца 2026 года, рассказал в интервью РИА Новости в... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T11:40+0300

2026-08-31T11:40+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Свыше 35 международных контейнерных рейсов по Северному морскому пути со стороны Китая ожидается до конца 2026 года, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2026 министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. С китайской стороной согласована дорожная карта по достижению целевого объема перевозок грузов КНР по Северному морскому пути в объеме 20 миллионов тонн к 2030 году, напомнил министр. Ранее в августе глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что перевозки между портами Китая и России уже составляют почти 15% всего грузопотока по СМП. "Международные контейнерные рейсы по СМП растут: в 2023 году начинали с семи рейсов, в 2024 году – увеличили до 17 рейсов, в 2025 году – уже 24 рейса, включая 16 рейсов китайских компаний. В этом году ожидается новый рекорд – свыше 35 рейсов", - сказал собеседник агентства. В частности, компания Sea Legend запланировала восемь еженедельных рейсов с 15 августа по 3 октября 2026 года, задействованы семь контейнеровозов, сообщил министр. "NewNew Shipping Line уже доставила груз из 500 контейнеров в Мурманск. В 2026 году компания планирует выполнить до 12 рейсов по СМП между КНР и арктическими российскими портами", - рассказал он. Первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line пришел по Северному морскому пути (СМП) в порт Мурманска в августе, сообщал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Гендиректор китайской компании Кэ Цзинь заявлял журналистам, что объем перевозок в период летней навигации 2027 года достигнет 1,2 миллиона тонн. А контейнеровоз китайской судоходной компании Sea Legend Shipping 15 августа отправился из порта Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая в Европу, открыв еженедельное сообщение в рамках навигационного сезона 2026 по Северному морскому пути. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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