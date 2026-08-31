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Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам - 31.08.2026, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам

Стоимость доллара опускается по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, к евро американская валюта в августе может показать второе подряд месячное... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T19:13+0300

2026-08-31T19:13+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара опускается по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, к евро американская валюта в августе может показать второе подряд месячное снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.50 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1619 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1583 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 159,71 иены со 160,1 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,28% - до 99,42 пункта. С начала августа евро подорожал к американской валюте на 0,8%, в июле его стоимость также выросла. При этом курс доллара к иене с начала месяца вырос на 1,4%. Индекс доллара же в текущем месяце опустился на 0,5%, август также может стать вторым подряд месяцем в минусе. Аналитики ожидают дальнейшего ослабления американской валюты на фоне ожидаемого повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. "В сентябре доллар ослабнет, поскольку ФРС, вероятно, пойдет на повышение ставок, которое уже учтено в ценах, и мы видим риски того, что инвесторы начнут увеличивать коэффициент валютного хеджирования с очень низких уровней, что окажет давление на доллар", - цитирует агентство Блумберг стратега Wells Fargo Эрика Нельсона (Erik Nelson). Следующее заседание ФРС США пройдет 15-16 сентября. По данным CME Group, 66% аналитиков закладывают повышение учетной ставки центробанка на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%. На этой неделе инвесторы ждут публикации данных о занятости в США. Ожидается, что безработица в стране в августе осталась на уровне июля в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 58 тысяч. Данные могут оказать влияние на ожидания относительно дальнейших действий ФРС.

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рынок, торги, сша, wells fargo