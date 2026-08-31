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В Донецке более 23 тысяч абонентов остались без света
В Донецке более 23 тысяч абонентов остались без света - 31.08.2026, ПРАЙМ
В Донецке более 23 тысяч абонентов остались без света
Более 23 тысяч абонентов в трех районах Донецка остались без электроснабжения в результате отключения 41 трансформаторной подстанции, сообщил мэр города Алексей | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:08+0300
2026-08-31T13:08+0300
2026-08-31T13:08+0300
донецк
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ДОНЕЦК, 31 августа – ПРАЙМ. Более 23 тысяч абонентов в трех районах Донецка остались без электроснабжения в результате отключения 41 трансформаторной подстанции, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Буденновском, Калининском, Пролетарском районах произошло отключение 41 трансформаторной подстанции. Без электроэнергии остаются 23 700 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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донецк
В Донецке более 23 тысяч абонентов остались без света
Мэр Кулемзин: более 23 тысяч абонентов остались без света в трех районах Донецка
ДОНЕЦК, 31 августа – ПРАЙМ. Более 23 тысяч абонентов в трех районах Донецка остались без электроснабжения в результате отключения 41 трансформаторной подстанции, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Буденновском, Калининском, Пролетарском районах произошло отключение 41 трансформаторной подстанции. Без электроэнергии остаются 23 700 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.