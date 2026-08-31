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ЕЭК предложила ввести пошлину на импорт белой жести в страны ЕАЭС - 31.08.2026, ПРАЙМ
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ЕЭК предложила ввести пошлину на импорт белой жести в страны ЕАЭС
ЕЭК предложила ввести пошлину на импорт белой жести в страны ЕАЭС - 31.08.2026, ПРАЙМ
ЕЭК предложила ввести пошлину на импорт белой жести в страны ЕАЭС
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести специальную защитную пошлину в размере 25,2% на импорт белой жести в страны ЕАЭС сроком на три года,... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T22:03+0300
2026-08-31T22:03+0300
мировая экономика
китай
еаэс
евразийская экономическая комиссия
еэк
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести специальную защитную пошлину в размере 25,2% на импорт белой жести в страны ЕАЭС сроком на три года, говорится в докладе департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК. ЕЭК в ходе расследования выявила, что 2023-2025 годах потребление белой жести в ЕАЭС и ее импорт снижались, но в 2025 году начался резкий рост импорта. Доля Китая в структуре поставок выросла до 93–100% в 2025 году. В этих условиях произошло ухудшение производственного и торгового положения производителей белой жести из ЕАЭС. "В целях предотвращения дальнейшего продолжения причинения ущерба, восстановления способности отрасли экономики государств-членов к конкуренции на равных условиях с иностранными производителями и поставщиками, а также обеспечения возможности адаптации отрасли к меняющимся экономическим условиям, орган, проводящий расследования, пришел к выводу о необходимости применения специальной защитной меры в соответствии с пунктом 23 протокола в форме специальной пошлины", - сказано в докладе. При определении размера специальной пошлины учитывалась необходимость восстановить цеховые условия производства белой жести в ЕАЭС и позволить отрасли адаптироваться к сохраняющейся конкуренции со стороны иностранных поставщиков в пределах срока действия меры. "Размер специальной пошлины для устранения ценовой разницы между сконструированной ценой белой жести из ЕАЭС и ценой импортной белой жести, ввозимой на ТТ ЕАЭС, составил 25,2% от таможенной стоимости товара. Специальную защитную меру в виде специальной пошлины предлагается установить на срок три года", - сказано в документе.
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мировая экономика, китай, еаэс, евразийская экономическая комиссия, еэк
Мировая экономика, КИТАЙ, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК
22:03 31.08.2026
 
ЕЭК предложила ввести пошлину на импорт белой жести в страны ЕАЭС

ЕЭК предложила ввести защитную пошлину на импорт белой жести в страны ЕАЭС на три года

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести специальную защитную пошлину в размере 25,2% на импорт белой жести в страны ЕАЭС сроком на три года, говорится в докладе департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК.
ЕЭК в ходе расследования выявила, что 2023-2025 годах потребление белой жести в ЕАЭС и ее импорт снижались, но в 2025 году начался резкий рост импорта. Доля Китая в структуре поставок выросла до 93–100% в 2025 году. В этих условиях произошло ухудшение производственного и торгового положения производителей белой жести из ЕАЭС.
"В целях предотвращения дальнейшего продолжения причинения ущерба, восстановления способности отрасли экономики государств-членов к конкуренции на равных условиях с иностранными производителями и поставщиками, а также обеспечения возможности адаптации отрасли к меняющимся экономическим условиям, орган, проводящий расследования, пришел к выводу о необходимости применения специальной защитной меры в соответствии с пунктом 23 протокола в форме специальной пошлины", - сказано в докладе.
При определении размера специальной пошлины учитывалась необходимость восстановить цеховые условия производства белой жести в ЕАЭС и позволить отрасли адаптироваться к сохраняющейся конкуренции со стороны иностранных поставщиков в пределах срока действия меры.
"Размер специальной пошлины для устранения ценовой разницы между сконструированной ценой белой жести из ЕАЭС и ценой импортной белой жести, ввозимой на ТТ ЕАЭС, составил 25,2% от таможенной стоимости товара. Специальную защитную меру в виде специальной пошлины предлагается установить на срок три года", - сказано в документе.
 
Мировая экономикаКИТАЙЕАЭСЕвразийская экономическая комиссияЕЭК
 
 
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