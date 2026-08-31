https://1prime.ru/20260831/eek-872842884.html

ЕЭК предложила ввести пошлину на импорт белой жести в страны ЕАЭС

ЕЭК предложила ввести пошлину на импорт белой жести в страны ЕАЭС - 31.08.2026, ПРАЙМ

ЕЭК предложила ввести пошлину на импорт белой жести в страны ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести специальную защитную пошлину в размере 25,2% на импорт белой жести в страны ЕАЭС сроком на три года,... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T22:03+0300

2026-08-31T22:03+0300

2026-08-31T22:03+0300

мировая экономика

китай

еаэс

евразийская экономическая комиссия

еэк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872842884.jpg?1788202985

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести специальную защитную пошлину в размере 25,2% на импорт белой жести в страны ЕАЭС сроком на три года, говорится в докладе департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК. ЕЭК в ходе расследования выявила, что 2023-2025 годах потребление белой жести в ЕАЭС и ее импорт снижались, но в 2025 году начался резкий рост импорта. Доля Китая в структуре поставок выросла до 93–100% в 2025 году. В этих условиях произошло ухудшение производственного и торгового положения производителей белой жести из ЕАЭС. "В целях предотвращения дальнейшего продолжения причинения ущерба, восстановления способности отрасли экономики государств-членов к конкуренции на равных условиях с иностранными производителями и поставщиками, а также обеспечения возможности адаптации отрасли к меняющимся экономическим условиям, орган, проводящий расследования, пришел к выводу о необходимости применения специальной защитной меры в соответствии с пунктом 23 протокола в форме специальной пошлины", - сказано в докладе. При определении размера специальной пошлины учитывалась необходимость восстановить цеховые условия производства белой жести в ЕАЭС и позволить отрасли адаптироваться к сохраняющейся конкуренции со стороны иностранных поставщиков в пределах срока действия меры. "Размер специальной пошлины для устранения ценовой разницы между сконструированной ценой белой жести из ЕАЭС и ценой импортной белой жести, ввозимой на ТТ ЕАЭС, составил 25,2% от таможенной стоимости товара. Специальную защитную меру в виде специальной пошлины предлагается установить на срок три года", - сказано в документе.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, еаэс, евразийская экономическая комиссия, еэк