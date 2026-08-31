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Эксперт объяснил, почему США не спешат инвестировать в Венесуэлу

Эксперт объяснил, почему США не спешат инвестировать в Венесуэлу - 31.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему США не спешат инвестировать в Венесуэлу

Добыча нефти в Венесуэле имеет высокую себестоимость, поэтому от американских нефтяных компаний потребуются рискованные инвестиции в десятки миллиардов... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T17:37+0300

2026-08-31T17:37+0300

2026-08-31T17:37+0300

нефть

венесуэла

сша

игорь юшков

дональд трамп

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в Венесуэле имеет высокую себестоимость, поэтому от американских нефтяных компаний потребуются рискованные инвестиции в десятки миллиардов долларов, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении "крупнейшей в мировой истории" нефтяной сделки с Венесуэлой, в рамках которой Штаты получили контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти южноамериканской страны. "В этих словах пока еще мало конкретики. Все-таки нефть добывает не государство, а компании. А компании не спешат инвестировать в Венесуэлу, потому что там сложные месторождения, трудноизвлекаемая нефть. В этом плане себестоимость добычи высокая", - сказал Юшков. "Мало ли, вложишь миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов, а там именно такие инвестиции нужны для существенного увеличения производства (в Венесуэле - ред.), а завтра цены на нефть на мировом рынке снизятся и ты окажешься в убытках", - пояснил собеседник агентства. По мнению эксперта, в этой связи Трамп предлагает американским нефтяникам льготные условия для работы в Венесуэле. "Пока на (мировом нефтяном - ред.) рынке ничего не поменяется. Нужно будет дождаться именно коммерческих сделок, кто конкретно войдет в проекты, какие деньги будет инвестировать и так далее", - уточнил он.

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нефть, венесуэла, сша, игорь юшков, дональд трамп, фонд национальной энергетической безопасности