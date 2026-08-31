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Эксперт объяснил, почему США не спешат инвестировать в Венесуэлу
Эксперт объяснил, почему США не спешат инвестировать в Венесуэлу - 31.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему США не спешат инвестировать в Венесуэлу
Добыча нефти в Венесуэле имеет высокую себестоимость, поэтому от американских нефтяных компаний потребуются рискованные инвестиции в десятки миллиардов... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T17:37+0300
2026-08-31T17:37+0300
2026-08-31T17:37+0300
нефть
венесуэла
сша
игорь юшков
дональд трамп
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в Венесуэле имеет высокую себестоимость, поэтому от американских нефтяных компаний потребуются рискованные инвестиции в десятки миллиардов долларов, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Президент США Дональд Трамп объявил о заключении "крупнейшей в мировой истории" нефтяной сделки с Венесуэлой, в рамках которой Штаты получили контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти южноамериканской страны.
"В этих словах пока еще мало конкретики. Все-таки нефть добывает не государство, а компании. А компании не спешат инвестировать в Венесуэлу, потому что там сложные месторождения, трудноизвлекаемая нефть. В этом плане себестоимость добычи высокая", - сказал Юшков.
"Мало ли, вложишь миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов, а там именно такие инвестиции нужны для существенного увеличения производства (в Венесуэле - ред.), а завтра цены на нефть на мировом рынке снизятся и ты окажешься в убытках", - пояснил собеседник агентства.
По мнению эксперта, в этой связи Трамп предлагает американским нефтяникам льготные условия для работы в Венесуэле.
"Пока на (мировом нефтяном - ред.) рынке ничего не поменяется. Нужно будет дождаться именно коммерческих сделок, кто конкретно войдет в проекты, какие деньги будет инвестировать и так далее", - уточнил он.
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нефть, венесуэла, сша, игорь юшков, дональд трамп, фонд национальной энергетической безопасности
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Игорь Юшков, Дональд Трамп, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперт объяснил, почему США не спешат инвестировать в Венесуэлу
Эксперт Юшков: для добычи нефти в Венесуэле потребуются рискованные инвестиции
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в Венесуэле имеет высокую себестоимость, поэтому от американских нефтяных компаний потребуются рискованные инвестиции в десятки миллиардов долларов, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Президент США Дональд Трамп объявил о заключении "крупнейшей в мировой истории" нефтяной сделки с Венесуэлой, в рамках которой Штаты получили контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти южноамериканской страны.
"В этих словах пока еще мало конкретики. Все-таки нефть добывает не государство, а компании. А компании не спешат инвестировать в Венесуэлу, потому что там сложные месторождения, трудноизвлекаемая нефть. В этом плане себестоимость добычи высокая", - сказал Юшков.
"Мало ли, вложишь миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов, а там именно такие инвестиции нужны для существенного увеличения производства (в Венесуэле - ред.), а завтра цены на нефть на мировом рынке снизятся и ты окажешься в убытках", - пояснил собеседник агентства.
По мнению эксперта, в этой связи Трамп предлагает американским нефтяникам льготные условия для работы в Венесуэле.
"Пока на (мировом нефтяном - ред.) рынке ничего не поменяется. Нужно будет дождаться именно коммерческих сделок, кто конкретно войдет в проекты, какие деньги будет инвестировать и так далее", - уточнил он.