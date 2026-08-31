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ФАС утвердила сбор за возврат железнодорожных билетов - 31.08.2026, ПРАЙМ
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ФАС утвердила сбор за возврат железнодорожных билетов
ФАС утвердила сбор за возврат железнодорожных билетов - 31.08.2026, ПРАЙМ
ФАС утвердила сбор за возврат железнодорожных билетов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила максимально разрешенный сбор средств за возврат железнодорожных билетов в размере 10% от их стоимости, | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T21:02+0300
2026-08-31T21:02+0300
бизнес
федеральная пассажирская компания
гранд сервис экспресс
ржд
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила максимально разрешенный сбор средств за возврат железнодорожных билетов в размере 10% от их стоимости, соответствующий приказ ведомства размещен на портале публикации нормативных актов. "Установить, что размер сбора за оформление возврата денег за неиспользованный проездной документ (билет) (далее - сбор) рассчитывается… самостоятельно и не может превышать 10 процентов от стоимости проездного документа (билета)", - говорится в приказе. Изменения коснутся ОАО "Российские железные дороги"; АО "Федеральная пассажирская компания"; АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"; АО "АК "Железные дороги Якутии" и АО "Пассажирская компания "Сахалин". Компании должны разместить информацию об установленном размере сбора на своем официальном сайте и проинформировать об этом не менее чем за 10 календарных дней до дня начала применения установленного сбора. РЖД в июле сообщали РИА Новости, что данный инструмент позволит минимизировать факты выкупа билетов без намерений осуществить поездку, и предложить пассажирам в пиковые периоды больше мест для планирования поездок. В компании отмечали, что в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер в ряде субъектов России ФАС было принято решение о снижении размера сбора за возврат проездных документов до 2 рублей 20 копеек. По данным компании, в 2025 году количество возвращенных билетов впервые превысило 25 миллионов, что составляет порядка 23% от общего объема перевозок. Более половины билетов возвращались в период от пяти и менее дней до отправления поезда. При этом только 39% (6 миллионов билетов) из них выкупались повторно.
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бизнес, федеральная пассажирская компания, гранд сервис экспресс, ржд
Бизнес, Федеральная пассажирская компания, Гранд сервис экспресс, РЖД
21:02 31.08.2026
 
ФАС утвердила сбор за возврат железнодорожных билетов

ФАС утвердила сбор за возврат железнодорожных билетов в размере 10% от их стоимости

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила максимально разрешенный сбор средств за возврат железнодорожных билетов в размере 10% от их стоимости, соответствующий приказ ведомства размещен на портале публикации нормативных актов.
"Установить, что размер сбора за оформление возврата денег за неиспользованный проездной документ (билет) (далее - сбор) рассчитывается… самостоятельно и не может превышать 10 процентов от стоимости проездного документа (билета)", - говорится в приказе.
Изменения коснутся ОАО "Российские железные дороги"; АО "Федеральная пассажирская компания"; АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"; АО "АК "Железные дороги Якутии" и АО "Пассажирская компания "Сахалин".
Компании должны разместить информацию об установленном размере сбора на своем официальном сайте и проинформировать об этом не менее чем за 10 календарных дней до дня начала применения установленного сбора.
РЖД в июле сообщали РИА Новости, что данный инструмент позволит минимизировать факты выкупа билетов без намерений осуществить поездку, и предложить пассажирам в пиковые периоды больше мест для планирования поездок.
В компании отмечали, что в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер в ряде субъектов России ФАС было принято решение о снижении размера сбора за возврат проездных документов до 2 рублей 20 копеек.
По данным компании, в 2025 году количество возвращенных билетов впервые превысило 25 миллионов, что составляет порядка 23% от общего объема перевозок. Более половины билетов возвращались в период от пяти и менее дней до отправления поезда. При этом только 39% (6 миллионов билетов) из них выкупались повторно.
 
БизнесФедеральная пассажирская компанияГранд сервис экспрессРЖД
 
 
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