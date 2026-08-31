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В Иране прокомментировали удары США по острову Харк

В Иране прокомментировали удары США по острову Харк - 31.08.2026, ПРАЙМ

В Иране прокомментировали удары США по острову Харк

Несмотря на удары США по ключевому для экспорта иранской нефти острову Харк, операции в нефтяной сфере на этом острове не прекращались в ходе конфликта Ирана с... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T11:46+0300

2026-08-31T11:46+0300

2026-08-31T11:50+0300

нефть

сша

иран

израиль

дональд трамп

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ТЕГЕРАН, 31 авг - ПРАЙМ. Несмотря на удары США по ключевому для экспорта иранской нефти острову Харк, операции в нефтяной сфере на этом острове не прекращались в ходе конфликта Ирана с Соединенными Штатами и Израилем, заявил директор Национальной нефтяной компании Ирана и замминистра нефти страны Хамид Бовард. Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированный нейросетью ролик с "уничтожением" иранского острова Харк - ключевого узла для экспорта иранской нефти. Десятисекундный ролик в социальной сети Truth Social показывает охваченную огнем нефтедобывающую инфраструктуру острова после ракетных ударов. "Остров Харк неоднократно подвергался ударам со стороны американо-сионистского противника, однако коллеги из нефтяной промышленности и операторы не позволили остановить работу нефтяной сферы (на острове - ред.) даже на мгновение", - приводит слова Боварда агентство Fars. Он добавил, что в настоящий момент на острове идут работы по ремонту и модернизации резервуаров и причалов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, а США полагаются на экономическое давление

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нефть, сша, иран, израиль, дональд трамп