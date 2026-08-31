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В Иране прокомментировали удары США по острову Харк - 31.08.2026, ПРАЙМ
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В Иране прокомментировали удары США по острову Харк
В Иране прокомментировали удары США по острову Харк - 31.08.2026, ПРАЙМ
В Иране прокомментировали удары США по острову Харк
Несмотря на удары США по ключевому для экспорта иранской нефти острову Харк, операции в нефтяной сфере на этом острове не прекращались в ходе конфликта Ирана с... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T11:46+0300
2026-08-31T11:50+0300
нефть
сша
иран
израиль
дональд трамп
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ТЕГЕРАН, 31 авг - ПРАЙМ. Несмотря на удары США по ключевому для экспорта иранской нефти острову Харк, операции в нефтяной сфере на этом острове не прекращались в ходе конфликта Ирана с Соединенными Штатами и Израилем, заявил директор Национальной нефтяной компании Ирана и замминистра нефти страны Хамид Бовард. Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированный нейросетью ролик с "уничтожением" иранского острова Харк - ключевого узла для экспорта иранской нефти. Десятисекундный ролик в социальной сети Truth Social показывает охваченную огнем нефтедобывающую инфраструктуру острова после ракетных ударов. "Остров Харк неоднократно подвергался ударам со стороны американо-сионистского противника, однако коллеги из нефтяной промышленности и операторы не позволили остановить работу нефтяной сферы (на острове - ред.) даже на мгновение", - приводит слова Боварда агентство Fars. Он добавил, что в настоящий момент на острове идут работы по ремонту и модернизации резервуаров и причалов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, а США полагаются на экономическое давление
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нефть, сша, иран, израиль, дональд трамп
Нефть, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
11:46 31.08.2026 (обновлено: 11:50 31.08.2026)
 
В Иране прокомментировали удары США по острову Харк

Бовард: несмотря на удары США по острову Харк, операции в нефтяной сфере не прекращались

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ТЕГЕРАН, 31 авг - ПРАЙМ. Несмотря на удары США по ключевому для экспорта иранской нефти острову Харк, операции в нефтяной сфере на этом острове не прекращались в ходе конфликта Ирана с Соединенными Штатами и Израилем, заявил директор Национальной нефтяной компании Ирана и замминистра нефти страны Хамид Бовард.
Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированный нейросетью ролик с "уничтожением" иранского острова Харк - ключевого узла для экспорта иранской нефти. Десятисекундный ролик в социальной сети Truth Social показывает охваченную огнем нефтедобывающую инфраструктуру острова после ракетных ударов.
"Остров Харк неоднократно подвергался ударам со стороны американо-сионистского противника, однако коллеги из нефтяной промышленности и операторы не позволили остановить работу нефтяной сферы (на острове - ред.) даже на мгновение", - приводит слова Боварда агентство Fars.
Он добавил, что в настоящий момент на острове идут работы по ремонту и модернизации резервуаров и причалов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами.
Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, а США полагаются на экономическое давление
 
НефтьСШАИРАНИЗРАИЛЬДональд Трамп
 
 
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