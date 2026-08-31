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Иран задержал судно, сбрасывающее нефтепродукты в Персидский залив

Иран задержал судно, сбрасывающее нефтепродукты в Персидский залив - 31.08.2026, ПРАЙМ

Иран задержал судно, сбрасывающее нефтепродукты в Персидский залив

Власти Ирана задержали судно, сбрасывающее нефтяные отходы в воды Персидского залива, заявил замглавы организации портов и судоходства провинции Хормозган... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:08+0300

2026-08-31T13:08+0300

2026-08-31T13:08+0300

нефть

иран

ормузский пролив

персидский залив

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ТЕГЕРАН, 31 авг - ПРАЙМ. Власти Ирана задержали судно, сбрасывающее нефтяные отходы в воды Персидского залива, заявил замглавы организации портов и судоходства провинции Хормозган Исмаил Макизаде. "После публикации очевидцев кадров сброса нефтепродуктов в море около якорной стоянки иранского порта Бендер-Аббас и получения сообщения о нарушении группа специалистов и очистительные бригады отправились в место происшествия и задержали судно, загрязняющее воды (Персидского залива-ред.)", - сообщил Макизаде иранскому агентству IRNA. По его словам, сухогруз, перевозивший сахар, из-за технической неполадки в машинном отделении произвел прямой сброс отходов в море. Он добавил, что специалистам удалось взять ситуацию под контроль и устранить последствия инцидента. Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней. Власти Ирана подчеркивали, что планируют взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут, при этом, отмечали в Тегеране, плата не является пошлиной.

иран

ормузский пролив

персидский залив

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нефть, иран, ормузский пролив, персидский залив