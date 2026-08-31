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ЕС проверил танкер в Средиземном море на причастность к "теневому флоту"
ЕС проверил танкер в Средиземном море на причастность к "теневому флоту" - 31.08.2026, ПРАЙМ
ЕС проверил танкер в Средиземном море на причастность к "теневому флоту"
Силы военно-морской операции Евросоюза IRINI в воскресенье, 30 августа, высадились на нефтяной танкер MV Sun в Средиземном море для проверки его флага,... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T17:22+0300
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Силы военно-морской операции Евросоюза IRINI в воскресенье, 30 августа, высадились на нефтяной танкер MV Sun в Средиземном море для проверки его флага, поскольку судно якобы относится к "теневому флоту", заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. МИД РФ в августе заявлял, что ЕС использует военно-морскую операцию IRINI для противодействия морским перевозкам нефти и других грузов в интересах России. В Москве указывали, что европейские силы, ссылаясь на "скорректированный" мандат данной операции, осуществляют неправомерные досмотры иностранных судов. "Нефтяной танкер MV Sun, подозреваемый в использовании ложного флага и нарушении международного морского права, был взят на абордаж 30 августа в Средиземном море силами операции IRINI для проверки флага. Это уже шестое судно, предположительно относящееся к "теневому флоту", на которое за последние месяцы высаживались силы наших операций ЕС", - написала Каллас в соцсети X. Согласно данным портала Marine Traffic, танкер следовал под флагом Камеруна и мог выйти из порта Новороссийска. Операция ЕС IRINI действует в Средиземном море и занимается, в частности, контролем за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Евросоюз ранее ввел санкции против сотен судов, утверждая, что они используются для обхода западных ограничений на экспорт российской нефти. Москва неоднократно называла западные санкции незаконными и заявляла, что Россия адаптировалась к ограничениям. Само понятие "теневого флота" является фикцией, его нет в морском праве, указывал в интервью РИА Новости директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Задержание судов якобы "теневого флота" странами ЕС ведет к росту цен на нефть и может бумерангом ударить по ним самим, заявил дипломат.
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Нефть, МОСКВА, НОВОРОССИЙСК, ЛИВИЯ, Кая Каллас, ЕС, МИД РФ, ООН
ЕС проверил танкер в Средиземном море на причастность к "теневому флоту"
Каллас: силы IRINI высадились на нефтяной танкер в Средиземном море для проверки его флага
БРЮССЕЛЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Силы военно-морской операции Евросоюза IRINI в воскресенье, 30 августа, высадились на нефтяной танкер MV Sun в Средиземном море для проверки его флага, поскольку судно якобы относится к "теневому флоту", заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
МИД РФ
в августе заявлял, что ЕС
использует военно-морскую операцию IRINI для противодействия морским перевозкам нефти и других грузов в интересах России. В Москве
указывали, что европейские силы, ссылаясь на "скорректированный" мандат данной операции, осуществляют неправомерные досмотры иностранных судов.
"Нефтяной танкер MV Sun, подозреваемый в использовании ложного флага и нарушении международного морского права, был взят на абордаж 30 августа в Средиземном море силами операции IRINI для проверки флага. Это уже шестое судно, предположительно относящееся к "теневому флоту", на которое за последние месяцы высаживались силы наших операций ЕС", - написала Каллас
в соцсети X.
Согласно данным портала Marine Traffic, танкер следовал под флагом Камеруна и мог выйти из порта Новороссийска
.
Операция ЕС IRINI действует в Средиземном море и занимается, в частности, контролем за соблюдением эмбарго ООН
на поставки оружия в Ливию
.
Евросоюз ранее ввел санкции против сотен судов, утверждая, что они используются для обхода западных ограничений на экспорт российской нефти. Москва неоднократно называла западные санкции незаконными и заявляла, что Россия адаптировалась к ограничениям.
Само понятие "теневого флота" является фикцией, его нет в морском праве, указывал в интервью РИА Новости директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Задержание судов якобы "теневого флота" странами ЕС ведет к росту цен на нефть и может бумерангом ударить по ним самим, заявил дипломат.