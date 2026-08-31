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Минпромторг: в автопроме уже заместили 350 критических компонентов - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг: в автопроме уже заместили 350 критических компонентов
Минпромторг: в автопроме уже заместили 350 критических компонентов - 31.08.2026, ПРАЙМ
Минпромторг: в автопроме уже заместили 350 критических компонентов
Российские предприятия уже заместили 350 критических компонентов в автопроме, что составляет почти 50% от поставленной в 2022 году задачи, полностью... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:08+0300
2026-08-31T13:08+0300
россия
технологии
антон алиханов
минпромторг
фонд развития промышленности
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САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Российские предприятия уже заместили 350 критических компонентов в автопроме, что составляет почти 50% от поставленной в 2022 году задачи, полностью импортозаместить компоненты в данной отрасли планируется к 2030 году, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Мы уже заместили 350 критических компонентов в автопроме. Это почти 50% от той задачи, которую нам поставили в 2022 году… И мы надеемся, что к 2030 году мы полностью закончим вот этот контур, будет полностью замещен", - сказал министр. Он отметил, что для реализации импортозамещения критических компонентов в автопроме вложено уже 130 миллиардов рублей через Фонд развития промышленности и другие программы поддержки, которые администрируются Минпромторгом. По словам министра, также в России продвигается развитие и в отношении уже имеющихся технологий.
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россия, технологии, антон алиханов, минпромторг, фонд развития промышленности
РОССИЯ, Технологии, Антон Алиханов, Минпромторг, Фонд развития промышленности
13:08 31.08.2026
 
Минпромторг: в автопроме уже заместили 350 критических компонентов

Глава Минпромторга Алиханов: в автопроме заместили 350 критических компонентов

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САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Российские предприятия уже заместили 350 критических компонентов в автопроме, что составляет почти 50% от поставленной в 2022 году задачи, полностью импортозаместить компоненты в данной отрасли планируется к 2030 году, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Мы уже заместили 350 критических компонентов в автопроме. Это почти 50% от той задачи, которую нам поставили в 2022 году… И мы надеемся, что к 2030 году мы полностью закончим вот этот контур, будет полностью замещен", - сказал министр.
Он отметил, что для реализации импортозамещения критических компонентов в автопроме вложено уже 130 миллиардов рублей через Фонд развития промышленности и другие программы поддержки, которые администрируются Минпромторгом.
По словам министра, также в России продвигается развитие и в отношении уже имеющихся технологий.
 
РОССИЯТехнологииАнтон АлихановМинпромторгФонд развития промышленности
 
 
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