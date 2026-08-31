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Минпромторг: в автопроме уже заместили 350 критических компонентов

Минпромторг: в автопроме уже заместили 350 критических компонентов - 31.08.2026, ПРАЙМ

Минпромторг: в автопроме уже заместили 350 критических компонентов

Российские предприятия уже заместили 350 критических компонентов в автопроме, что составляет почти 50% от поставленной в 2022 году задачи, полностью... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:08+0300

2026-08-31T13:08+0300

2026-08-31T13:08+0300

россия

технологии

антон алиханов

минпромторг

фонд развития промышленности

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САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Российские предприятия уже заместили 350 критических компонентов в автопроме, что составляет почти 50% от поставленной в 2022 году задачи, полностью импортозаместить компоненты в данной отрасли планируется к 2030 году, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Мы уже заместили 350 критических компонентов в автопроме. Это почти 50% от той задачи, которую нам поставили в 2022 году… И мы надеемся, что к 2030 году мы полностью закончим вот этот контур, будет полностью замещен", - сказал министр. Он отметил, что для реализации импортозамещения критических компонентов в автопроме вложено уже 130 миллиардов рублей через Фонд развития промышленности и другие программы поддержки, которые администрируются Минпромторгом. По словам министра, также в России продвигается развитие и в отношении уже имеющихся технологий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, технологии, антон алиханов, минпромторг, фонд развития промышленности