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Дефицит дизеля: удары по НПЗ душат мировые рынки

Дефицит дизеля: удары по НПЗ душат мировые рынки - 31.08.2026, ПРАЙМ

Дефицит дизеля: удары по НПЗ душат мировые рынки

Goldman Sachs Group Inc. усилила предупреждения о напряженности в глобальной нефтеперерабатывающей промышленности, вызванной войнами на Ближнем Востоке и между... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:29+0300

2026-08-31T14:29+0300

2026-08-31T14:29+0300

нефть

ближний восток

персидский залив

москва

bloomberg

goldman sachs

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Goldman Sachs Group Inc. усилила предупреждения о напряженности в глобальной нефтеперерабатывающей промышленности, вызванной войнами на Ближнем Востоке и между Москвой и Киевом, пишет Bloomberg. Банк более чем вдвое повысил прогнозы прибыли от производства дизельного топлива, которое остается в центре рыночного ралли на фоне сокращения поставок и роста цен."Рост отключений на нефтеперерабатывающих заводах на Ближнем Востоке и в России еще больше ограничил и без того перегруженные мировые мощности по переработке, подняв маржу на новые высоты", — заявили аналитики, включая Юлию Жесткову-Григсби и Даана Струйвена. По их оценкам, остановки заводов превышают сезонные нормы на 60%, а запасы готовой продукции продолжают сокращаться, несмотря на некоторое снижение спроса.Прибыль от производства одного барреля дизеля по сравнению с Brent в следующем году, по прогнозам Goldman, составит в среднем 63 доллара в США и 49 долларов в Европейском союзе. Это резкий скачок по сравнению с предыдущими оценками в 27 и 19 долларов соответственно. Мир сталкивается с глобальным топливным кризисом: цены на бензин и дизельное топливо значительно опережают рост сырой нефти.Давление на рынок может усилиться после того, как Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива до сентября, а спрос в Бразилии, втором по величине импортере мира, продолжает расти. Приближающаяся зима в Северном полушарии традиционно повышает спрос на топливо для отопления, что создает дополнительный риск дефицита в преддверии холодов.На Ближнем Востоке ситуация остается сложной. Хотя экспорт сырой нефти из Персидского залива, вероятно, вернулся к 70–80% довоенного уровня, поставки нефтепродуктов остаются на уровне всего 40%, сообщили аналитики Goldman в записке от 28 августа. "Полное восстановление в объемах потерь требует глобальной геополитической деэскалации", — подчеркнули они.На фьючерсных рынках Brent подорожала почти на 50% с начала года и торгуется около 91 доллара за баррель на фоне новой волны волнений на Ближнем Востоке. Европейские фьючерсы на газойль более чем удвоились, отражая глубину кризиса. Goldman Sachs в последние месяцы неоднократно указывал на напряженность рынка продукции, заявляя в марте, что война с Ираном должна оказать гораздо большее влияние на топливо, чем на нефть. В начале месяца банк вновь подчеркнул влияние украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру.Генеральный директор Shell Plc Ваэль Саван на прошлой неделе заявил, что рынок продукции сталкивается с "тройной угрозой": нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы, опасности для судоходства в Персидском заливе и Красном море. В TotalEnergies SE отметили, что пока некоторые сырые грузы проходят через Ормузский пролив, нефтепродукты через него не поступают вовсе. Это создает риск, что дефицит дизеля может усугубиться, особенно в Европе, где запасы топлива находятся на минимальных уровнях, а альтернативных поставщиков найти крайне сложно. В Goldman предупреждают, что без геополитического урегулирования ситуация будет только ухудшаться, и цены на дизель могут продолжить обновлять рекорды, ударяя по экономикам стран-импортеров и разгоняя инфляцию по всему миру.

ближний восток

персидский залив

москва

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нефть, ближний восток, персидский залив, москва, bloomberg, goldman sachs