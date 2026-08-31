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Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года
Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года - 31.08.2026, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года
Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 28 августа, достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 286,6 миллиона баррелей,... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T19:29+0300
2026-08-31T19:29+0300
2026-08-31T19:29+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 28 августа, достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 286,6 миллиона баррелей, следует из данных минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 19 ноября 1982 года, когда показатель составлял 286,198 миллиона баррелей.
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нефть, сша, баррель, цена за баррель, стратегический нефтяной резерв
Нефть, США, баррель, цена за баррель, стратегический нефтяной резерв
Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года
Стратегический резерв нефти США на конец недели упал до 286,6 миллиона баррелей