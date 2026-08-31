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Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года

Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года - 31.08.2026, ПРАЙМ

Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года

Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 28 августа, достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 286,6 миллиона баррелей,... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T19:29+0300

2026-08-31T19:29+0300

2026-08-31T19:29+0300

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стратегический нефтяной резерв

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 28 августа, достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 286,6 миллиона баррелей, следует из данных минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 19 ноября 1982 года, когда показатель составлял 286,198 миллиона баррелей.

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