Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/neft-872839478.html
Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года
Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года - 31.08.2026, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года
Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 28 августа, достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 286,6 миллиона баррелей,... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T19:29+0300
2026-08-31T19:29+0300
нефть
сша
баррель
цена за баррель
стратегический нефтяной резерв
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872839478.jpg?1788193745
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 28 августа, достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 286,6 миллиона баррелей, следует из данных минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 19 ноября 1982 года, когда показатель составлял 286,198 миллиона баррелей.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, баррель, цена за баррель, стратегический нефтяной резерв
Нефть, США, баррель, цена за баррель, стратегический нефтяной резерв
19:29 31.08.2026
 
Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года

Стратегический резерв нефти США на конец недели упал до 286,6 миллиона баррелей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 28 августа, достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 286,6 миллиона баррелей, следует из данных минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 19 ноября 1982 года, когда показатель составлял 286,198 миллиона баррелей.
 
НефтьСШАбаррельцена за баррельстратегический нефтяной резерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала