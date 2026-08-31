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Нефть дорожает на 2,5-3%

Нефть дорожает на 2,5-3% - 31.08.2026, ПРАЙМ

Нефть дорожает на 2,5-3%

Мировые цены на нефть поднимаются на 2,5-3% в понедельник вечером, также готовятся показать второй подряд месячный рост, свидетельствуют данные торгов. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T19:56+0300

2026-08-31T19:56+0300

2026-08-31T19:56+0300

нефть

торги

иран

ближний восток

сша

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются на 2,5-3% в понедельник вечером, также готовятся показать второй подряд месячный рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.29 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,46% относительно предыдущего закрытия - до 90,27 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,66%, до 85,62 доллара за баррель. С начала августа Brent подорожал на 6,8%, WTI - на 1%, а по итогам июля стоимость этих марок подскочила на 16% и 21% соответственно. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее портал Axios сообщал об ударах США по пусковым установкам Ирана на острове Ларак. Иранский телеканал Press TV сообщал, что несколько взрывов прогремели в Иордании после ударов Ирана. Также телеканал сообщал, что Иран выпустил ракеты в направлении американских судов в Ормузском проливе.

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нефть, торги, иран, ближний восток, сша