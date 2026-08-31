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Нефть дорожает на 2,5-3% - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Нефть дорожает на 2,5-3%
Нефть дорожает на 2,5-3% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на 2,5-3%
Мировые цены на нефть поднимаются на 2,5-3% в понедельник вечером, также готовятся показать второй подряд месячный рост, свидетельствуют данные торгов. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T19:56+0300
2026-08-31T19:56+0300
нефть
торги
иран
ближний восток
сша
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются на 2,5-3% в понедельник вечером, также готовятся показать второй подряд месячный рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.29 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,46% относительно предыдущего закрытия - до 90,27 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,66%, до 85,62 доллара за баррель. С начала августа Brent подорожал на 6,8%, WTI - на 1%, а по итогам июля стоимость этих марок подскочила на 16% и 21% соответственно. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее портал Axios сообщал об ударах США по пусковым установкам Ирана на острове Ларак. Иранский телеканал Press TV сообщал, что несколько взрывов прогремели в Иордании после ударов Ирана. Также телеканал сообщал, что Иран выпустил ракеты в направлении американских судов в Ормузском проливе.
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нефть, торги, иран, ближний восток, сша
Нефть, Торги, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США
19:56 31.08.2026
 
Нефть дорожает на 2,5-3%

Цена нефти марки Brent поднялась на 2,5-3%, WTI - на 2,66%

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются на 2,5-3% в понедельник вечером, также готовятся показать второй подряд месячный рост, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.29 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,46% относительно предыдущего закрытия - до 90,27 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,66%, до 85,62 доллара за баррель.
С начала августа Brent подорожал на 6,8%, WTI - на 1%, а по итогам июля стоимость этих марок подскочила на 16% и 21% соответственно.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее портал Axios сообщал об ударах США по пусковым установкам Ирана на острове Ларак. Иранский телеканал Press TV сообщал, что несколько взрывов прогремели в Иордании после ударов Ирана. Также телеканал сообщал, что Иран выпустил ракеты в направлении американских судов в Ормузском проливе.
 
НефтьТоргиИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКСША
 
 
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