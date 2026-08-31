https://1prime.ru/20260831/novak-872827464.html
Минэнерго продолжит распределение топлива с учетом потребностей регионов
Минэнерго продолжит распределение топлива с учетом потребностей регионов - 31.08.2026, ПРАЙМ
Минэнерго продолжит распределение топлива с учетом потребностей регионов
Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей регионов, сообщила пресс-служба... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:59+0300
2026-08-31T14:59+0300
2026-08-31T14:59+0300
нефть
россия
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/82809/39/828093964_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_0de87c867c13c71965dbc53b231da626.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей регионов, сообщила пресс-служба российского правительства. Как отмечается в сообщении, вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. В ходе совещания были проанализированы актуальные данные по производству нефтепродуктов, текущий баланс запасов топлива, а также меры, направленные на поддержку внутреннего рынка. "Для обеспечения стабильной ситуации в регионах Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению объемов топлива с учетом потребностей субъектов и обеспечению сбалансированности топливных балансов в регионах", - указано в сообщении пресс-службы. Там также подчеркнули, что ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами сельхозпроизводителей остается на особом контроле – необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ предоставляются в полном объеме.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82809/39/828093964_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_8e7ed3003e739eb558a3295b15b78f35.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, александр новак
Нефть, РОССИЯ, Александр Новак
Минэнерго продолжит распределение топлива с учетом потребностей регионов
Новак: Минэнерго продолжит распределение топлива с учетом потребностей регионов
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей регионов, сообщила пресс-служба российского правительства.
Как отмечается в сообщении, вице-премьер Александр Новак
провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. В ходе совещания были проанализированы актуальные данные по производству нефтепродуктов, текущий баланс запасов топлива, а также меры, направленные на поддержку внутреннего рынка.
"Для обеспечения стабильной ситуации в регионах Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению объемов топлива с учетом потребностей субъектов и обеспечению сбалансированности топливных балансов в регионах", - указано в сообщении пресс-службы.
Там также подчеркнули, что ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами сельхозпроизводителей остается на особом контроле – необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ предоставляются в полном объеме.