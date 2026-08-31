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Минэнерго продолжит распределение топлива с учетом потребностей регионов

Минэнерго продолжит распределение топлива с учетом потребностей регионов - 31.08.2026, ПРАЙМ

Минэнерго продолжит распределение топлива с учетом потребностей регионов

Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей регионов, сообщила пресс-служба... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:59+0300

2026-08-31T14:59+0300

2026-08-31T14:59+0300

нефть

россия

александр новак

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей регионов, сообщила пресс-служба российского правительства. Как отмечается в сообщении, вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. В ходе совещания были проанализированы актуальные данные по производству нефтепродуктов, текущий баланс запасов топлива, а также меры, направленные на поддержку внутреннего рынка. "Для обеспечения стабильной ситуации в регионах Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению объемов топлива с учетом потребностей субъектов и обеспечению сбалансированности топливных балансов в регионах", - указано в сообщении пресс-службы. Там также подчеркнули, что ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами сельхозпроизводителей остается на особом контроле – необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ предоставляются в полном объеме.

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нефть, россия, александр новак