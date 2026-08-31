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Крупнейший в мире НПЗ в Эр-Рувайсе восстановил работу - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Крупнейший в мире НПЗ в Эр-Рувайсе восстановил работу
Крупнейший в мире НПЗ в Эр-Рувайсе восстановил работу - 31.08.2026, ПРАЙМ
Крупнейший в мире НПЗ в Эр-Рувайсе восстановил работу
Крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рувайсе, принадлежащий государственной Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), восстановил работу на | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T19:59+0300
2026-08-31T20:09+0300
нефть
абу-даби
ближний восток
ормузский пролив
adnoc
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рувайсе, принадлежащий государственной Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), восстановил работу на полную мощность после повреждений, полученных в ходе конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Завод мощностью 922 тысячи баррелей нефти в сутки около месяца назад вышел на полную производительность. Компания также наращивает экспорт дизельного топлива и авиакеросина", - говорится в материале. Экспорт нефтепродуктов компании уже восстановился примерно до 70% от уровня, наблюдавшегося до начала конфликта. ADNOC поставляла на внешние рынки около 600 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки. Возвращение завода к полной мощности может несколько облегчить ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов, где сохраняется дефицит. Рувайсский НПЗ особенно важен для европейского рынка из-за объемов производства и экспорта дизельного топлива. Завод остановили в марте после пожара, возникшего в результате удара беспилотника. До этого предприятие уже работало с пониженной загрузкой из-за ограничений на судоходство через Ормузский пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
абу-даби
ближний восток
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нефть, абу-даби, ближний восток, ормузский пролив, adnoc
Нефть, Абу-Даби, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, ADNOC
19:59 31.08.2026 (обновлено: 20:09 31.08.2026)
 
Крупнейший в мире НПЗ в Эр-Рувайсе восстановил работу

Блумберг: крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рувайсе восстановил работу

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рувайсе, принадлежащий государственной Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), восстановил работу на полную мощность после повреждений, полученных в ходе конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Завод мощностью 922 тысячи баррелей нефти в сутки около месяца назад вышел на полную производительность. Компания также наращивает экспорт дизельного топлива и авиакеросина", - говорится в материале.
Экспорт нефтепродуктов компании уже восстановился примерно до 70% от уровня, наблюдавшегося до начала конфликта. ADNOC поставляла на внешние рынки около 600 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки.
Возвращение завода к полной мощности может несколько облегчить ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов, где сохраняется дефицит. Рувайсский НПЗ особенно важен для европейского рынка из-за объемов производства и экспорта дизельного топлива.
Завод остановили в марте после пожара, возникшего в результате удара беспилотника. До этого предприятие уже работало с пониженной загрузкой из-за ограничений на судоходство через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
 
НефтьАбу-ДабиБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливADNOC
 
 
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