https://1prime.ru/20260831/npz-872839868.html

Крупнейший в мире НПЗ в Эр-Рувайсе восстановил работу

Крупнейший в мире НПЗ в Эр-Рувайсе восстановил работу - 31.08.2026, ПРАЙМ

Крупнейший в мире НПЗ в Эр-Рувайсе восстановил работу

Крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рувайсе, принадлежащий государственной Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), восстановил работу на | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T19:59+0300

2026-08-31T19:59+0300

2026-08-31T20:09+0300

нефть

абу-даби

ближний восток

ормузский пролив

adnoc

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872839868.jpg?1788196172

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рувайсе, принадлежащий государственной Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), восстановил работу на полную мощность после повреждений, полученных в ходе конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Завод мощностью 922 тысячи баррелей нефти в сутки около месяца назад вышел на полную производительность. Компания также наращивает экспорт дизельного топлива и авиакеросина", - говорится в материале. Экспорт нефтепродуктов компании уже восстановился примерно до 70% от уровня, наблюдавшегося до начала конфликта. ADNOC поставляла на внешние рынки около 600 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки. Возвращение завода к полной мощности может несколько облегчить ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов, где сохраняется дефицит. Рувайсский НПЗ особенно важен для европейского рынка из-за объемов производства и экспорта дизельного топлива. Завод остановили в марте после пожара, возникшего в результате удара беспилотника. До этого предприятие уже работало с пониженной загрузкой из-за ограничений на судоходство через Ормузский пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

абу-даби

ближний восток

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, абу-даби, ближний восток, ормузский пролив, adnoc