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Морские перевозки российских портов на МТК "Север — Юг" выросли на 44%

Морские перевозки российских портов на МТК "Север — Юг" выросли на 44% - 31.08.2026, ПРАЙМ

Морские перевозки российских портов на МТК "Север — Юг" выросли на 44%

Морские перевозки российских портов на МТК "Север - Юг" в первом полугодии 2026 года выросли на 44,2% в годовом выражении на фоне сокращения перевозок через... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:37+0300

2026-08-31T12:37+0300

2026-08-31T12:41+0300

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махачкала

астрахань

вэф

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Морские перевозки российских портов на МТК "Север - Юг" в первом полугодии 2026 года выросли на 44,2% в годовом выражении на фоне сокращения перевозок через Ормузский пролив, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. "На МТК "Север - Юг" за первое полугодие 2026 года наши морские перевозки выросли почти наполовину – на 44,2% (с 2,14 до 3,08 миллиона тонн). По восточному железнодорожному маршруту мы тоже видим рост – на 8,6% (до 266,9 тысячи тонн). При этом общий объем железнодорожных перевозок по коридору немного скорректировался вниз – примерно на 1,6% (до 3,74 миллиона тонн)", - рассказал Никитин в преддверии Восточного экономического форума. Министр отметил рост перевалки в портах Каспийского бассейна: в порту Оля, Махачкала и Астрахань. "Все это происходит на фоне резкого сокращения перевозок через Ормузский пролив и многократного роста страховых премий в Персидском заливе, из-за чего грузы активно переориентируются в том числе из Черноморского бассейна", - добавил министр. МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 31 августа.

ормузский пролив

махачкала

астрахань

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бизнес, россия, ормузский пролив, махачкала, астрахань, вэф