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В супермаркетах Перми появилась возможность оплаты цифровым рублем

В супермаркетах Перми появилась возможность оплаты цифровым рублем - 31.08.2026, ПРАЙМ

В супермаркетах Перми появилась возможность оплаты цифровым рублем

Возможность оплаты цифровым рублем стала доступна в Пермском крае в супермаркетах крупной федеральной продуктовой сети. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T20:47+0300

2026-08-31T20:47+0300

2026-08-31T20:47+0300

финансы

пермский край

пермь

магнит

банк россии

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ПЕРМЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Возможность оплаты цифровым рублем стала доступна в Пермском крае в супермаркетах крупной федеральной продуктовой сети. Как сообщает корреспондент РИА Новости, в продуктовых супермаркетах сети "Магнит" в Перми на кассах самообслуживания появилась функция оплаты покупки цифровым рублем. На терминале указывается, что нужно отсканировать QR-код с помощью телефона. Далее выбрать цифровой рубль как способ оплаты в приложении банка. Потом подтвердить транзакцию. В понедельник, 31 августа, в Банке России сообщили, что процесс внедрения цифрового рубля официально начнется с 1 сентября этого года.

пермский край

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, пермский край, пермь, магнит, банк россии