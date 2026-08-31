Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В супермаркетах Перми появилась возможность оплаты цифровым рублем - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/perm-872840998.html
В супермаркетах Перми появилась возможность оплаты цифровым рублем
В супермаркетах Перми появилась возможность оплаты цифровым рублем - 31.08.2026, ПРАЙМ
В супермаркетах Перми появилась возможность оплаты цифровым рублем
Возможность оплаты цифровым рублем стала доступна в Пермском крае в супермаркетах крупной федеральной продуктовой сети. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T20:47+0300
2026-08-31T20:47+0300
финансы
пермский край
пермь
магнит
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872840998.jpg?1788198446
ПЕРМЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Возможность оплаты цифровым рублем стала доступна в Пермском крае в супермаркетах крупной федеральной продуктовой сети. Как сообщает корреспондент РИА Новости, в продуктовых супермаркетах сети "Магнит" в Перми на кассах самообслуживания появилась функция оплаты покупки цифровым рублем. На терминале указывается, что нужно отсканировать QR-код с помощью телефона. Далее выбрать цифровой рубль как способ оплаты в приложении банка. Потом подтвердить транзакцию. В понедельник, 31 августа, в Банке России сообщили, что процесс внедрения цифрового рубля официально начнется с 1 сентября этого года.
пермский край
пермь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, пермский край, пермь, магнит, банк россии
Финансы, Пермский край, ПЕРМЬ, Магнит, Банк России
20:47 31.08.2026
 
В супермаркетах Перми появилась возможность оплаты цифровым рублем

В Пермском крае в супермаркетах появилась возможность оплаты цифровым рублем

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕРМЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Возможность оплаты цифровым рублем стала доступна в Пермском крае в супермаркетах крупной федеральной продуктовой сети.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, в продуктовых супермаркетах сети "Магнит" в Перми на кассах самообслуживания появилась функция оплаты покупки цифровым рублем. На терминале указывается, что нужно отсканировать QR-код с помощью телефона. Далее выбрать цифровой рубль как способ оплаты в приложении банка. Потом подтвердить транзакцию.
В понедельник, 31 августа, в Банке России сообщили, что процесс внедрения цифрового рубля официально начнется с 1 сентября этого года.
 
ФинансыПермский крайПЕРМЬМагнитБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала