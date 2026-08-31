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В супермаркетах Перми появилась возможность оплаты цифровым рублем
В супермаркетах Перми появилась возможность оплаты цифровым рублем - 31.08.2026, ПРАЙМ
В супермаркетах Перми появилась возможность оплаты цифровым рублем
Возможность оплаты цифровым рублем стала доступна в Пермском крае в супермаркетах крупной федеральной продуктовой сети. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T20:47+0300
2026-08-31T20:47+0300
2026-08-31T20:47+0300
финансы
пермский край
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магнит
банк россии
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ПЕРМЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Возможность оплаты цифровым рублем стала доступна в Пермском крае в супермаркетах крупной федеральной продуктовой сети.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, в продуктовых супермаркетах сети "Магнит" в Перми на кассах самообслуживания появилась функция оплаты покупки цифровым рублем. На терминале указывается, что нужно отсканировать QR-код с помощью телефона. Далее выбрать цифровой рубль как способ оплаты в приложении банка. Потом подтвердить транзакцию.
В понедельник, 31 августа, в Банке России сообщили, что процесс внедрения цифрового рубля официально начнется с 1 сентября этого года.
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финансы, пермский край, пермь, магнит, банк россии
Финансы, Пермский край, ПЕРМЬ, Магнит, Банк России
В супермаркетах Перми появилась возможность оплаты цифровым рублем
В Пермском крае в супермаркетах появилась возможность оплаты цифровым рублем
ПЕРМЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Возможность оплаты цифровым рублем стала доступна в Пермском крае в супермаркетах крупной федеральной продуктовой сети.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, в продуктовых супермаркетах сети "Магнит" в Перми на кассах самообслуживания появилась функция оплаты покупки цифровым рублем. На терминале указывается, что нужно отсканировать QR-код с помощью телефона. Далее выбрать цифровой рубль как способ оплаты в приложении банка. Потом подтвердить транзакцию.
В понедельник, 31 августа, в Банке России сообщили, что процесс внедрения цифрового рубля официально начнется с 1 сентября этого года.