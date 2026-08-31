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Правительство Казахстана занимается реализацией соглашений на ЕАЭС

Правительство Казахстана занимается реализацией соглашений на ЕАЭС - 31.08.2026, ПРАЙМ

Правительство Казахстана занимается реализацией соглашений на ЕАЭС

Правительство Казахстана занимается реализацией всех соглашений, подписанных на полях Евразийского экономического форума, заявил глава государства Касым-Жомарт... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T21:20+0300

2026-08-31T21:20+0300

2026-08-31T21:20+0300

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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Правительство Казахстана занимается реализацией всех соглашений, подписанных на полях Евразийского экономического форума, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. "Что касается двухстороннего сотрудничества, я считаю, что ваш визит в мае этого года в Астану, это был государственный визит, завершился полным успехом, и по своему характеру он по сути исторический. Сейчас правительство занимается реализацией всех соглашений, которые были подписаны (в рамках ЕАЭС - ред.)", - сказал Токаев в ходе двухсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла в Бишкеке. Президент Казахстана также отметил, что торговля между странами развивается растущими темпами, упомянув прирост по сравнению с прошлым годом.

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мировая экономика, россия, казахстан, бишкек, касым-жомарт токаев, владимир путин, еаэс