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Правительство Казахстана занимается реализацией соглашений на ЕАЭС - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство Казахстана занимается реализацией соглашений на ЕАЭС
Правительство Казахстана занимается реализацией соглашений на ЕАЭС - 31.08.2026, ПРАЙМ
Правительство Казахстана занимается реализацией соглашений на ЕАЭС
Правительство Казахстана занимается реализацией всех соглашений, подписанных на полях Евразийского экономического форума, заявил глава государства Касым-Жомарт... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T21:20+0300
2026-08-31T21:20+0300
мировая экономика
россия
казахстан
бишкек
касым-жомарт токаев
владимир путин
еаэс
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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Правительство Казахстана занимается реализацией всех соглашений, подписанных на полях Евразийского экономического форума, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. "Что касается двухстороннего сотрудничества, я считаю, что ваш визит в мае этого года в Астану, это был государственный визит, завершился полным успехом, и по своему характеру он по сути исторический. Сейчас правительство занимается реализацией всех соглашений, которые были подписаны (в рамках ЕАЭС - ред.)", - сказал Токаев в ходе двухсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла в Бишкеке. Президент Казахстана также отметил, что торговля между странами развивается растущими темпами, упомянув прирост по сравнению с прошлым годом.
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мировая экономика, россия, казахстан, бишкек, касым-жомарт токаев, владимир путин, еаэс
Мировая экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Бишкек, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, ЕАЭС
21:20 31.08.2026
 
Правительство Казахстана занимается реализацией соглашений на ЕАЭС

Токаев: правительство Казахстана занимается реализацией всех соглашений на полях ЕАЭС

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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Правительство Казахстана занимается реализацией всех соглашений, подписанных на полях Евразийского экономического форума, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
"Что касается двухстороннего сотрудничества, я считаю, что ваш визит в мае этого года в Астану, это был государственный визит, завершился полным успехом, и по своему характеру он по сути исторический. Сейчас правительство занимается реализацией всех соглашений, которые были подписаны (в рамках ЕАЭС - ред.)", - сказал Токаев в ходе двухсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла в Бишкеке.
Президент Казахстана также отметил, что торговля между странами развивается растущими темпами, упомянув прирост по сравнению с прошлым годом.
 
Мировая экономикаРОССИЯКАЗАХСТАНБишкекКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинЕАЭС
 
 
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