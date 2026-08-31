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В трех округах Приморья ограничили проезд из-за подтоплений - 31.08.2026, ПРАЙМ
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В трех округах Приморья ограничили проезд из-за подтоплений
В трех округах Приморья ограничили проезд из-за подтоплений - 31.08.2026, ПРАЙМ
В трех округах Приморья ограничили проезд из-за подтоплений
Ограничения на проезд из-за подтоплений и переливов на дорогах, образовавшихся после ливней, сохраняются в Красноармейском, Спасском, Хорольском и Черниговском... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T04:46+0300
2026-08-31T04:46+0300
бизнес
приморье
константиновка
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг – ПРАЙМ. Ограничения на проезд из-за подтоплений и переливов на дорогах, образовавшихся после ливней, сохраняются в Красноармейском, Спасском, Хорольском и Черниговском округах Приморья, сообщает министерство транспорта края. "Красноармейский округ – затруднен проезд для легковых на втором километре (дороги – ред.) Лукьяновка – Новополтавка из-за переливов… Спасский округ – нет проезда на 2-3-м километре (дороги – ред.) Спасск – Варфоломеевка, глубина перелива достигает полуметра. Объезд через Бусеевку – Константиновку... Черниговский округ – затруднен проезд легковых (авто – ред.) к Горному Хутору из-за перелива глубиной 40 сантиметров", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в Хорольском округе удалось восстановить проезд для легковых машин на 13-м километре дороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев, однако проезд к Приозерному для них затруднен – там глубокие переливы, вода прибывает. Затруднен и проезд для легковых авто на девятом километре между Хоролем и Новобельмановкой – там тоже переливы и прибывает вода. Синоптики прогнозировали на большей территории края с 30 августа по 1 сентября дожди, в отдельных районах сильные. Наиболее интенсивные ливни ожидаются 30 августа и в начале ночи на 31 августа – локально пройдут очень сильные дожди. На реках ожидается прохождение новой волны дождевого паводка. На отдельных участках рек возможен выход воды из коренных берегов, на реках бассейнов озера Ханка и реки Уссури на фоне высокой водности увеличится глубина затопления пойм и прилегающих к рекам территорий.
приморье
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бизнес, приморье, константиновка
Бизнес, Приморье, Константиновка
04:46 31.08.2026
 
В трех округах Приморья ограничили проезд из-за подтоплений

В трех округах Приморья сохраняются ограничения на проезд из-за подтоплений и переливов

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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг – ПРАЙМ. Ограничения на проезд из-за подтоплений и переливов на дорогах, образовавшихся после ливней, сохраняются в Красноармейском, Спасском, Хорольском и Черниговском округах Приморья, сообщает министерство транспорта края.
"Красноармейский округ – затруднен проезд для легковых на втором километре (дороги – ред.) Лукьяновка – Новополтавка из-за переливов… Спасский округ – нет проезда на 2-3-м километре (дороги – ред.) Спасск – Варфоломеевка, глубина перелива достигает полуметра. Объезд через Бусеевку – Константиновку... Черниговский округ – затруднен проезд легковых (авто – ред.) к Горному Хутору из-за перелива глубиной 40 сантиметров", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Хорольском округе удалось восстановить проезд для легковых машин на 13-м километре дороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев, однако проезд к Приозерному для них затруднен – там глубокие переливы, вода прибывает. Затруднен и проезд для легковых авто на девятом километре между Хоролем и Новобельмановкой – там тоже переливы и прибывает вода.
Синоптики прогнозировали на большей территории края с 30 августа по 1 сентября дожди, в отдельных районах сильные. Наиболее интенсивные ливни ожидаются 30 августа и в начале ночи на 31 августа – локально пройдут очень сильные дожди.
На реках ожидается прохождение новой волны дождевого паводка. На отдельных участках рек возможен выход воды из коренных берегов, на реках бассейнов озера Ханка и реки Уссури на фоне высокой водности увеличится глубина затопления пойм и прилегающих к рекам территорий.
 
БизнесПриморьеКонстантиновка
 
 
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