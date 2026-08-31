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Прогноз по мировым поставкам кофе выглядит благоприятным

Прогноз по мировым поставкам кофе выглядит благоприятным - 31.08.2026, ПРАЙМ

Прогноз по мировым поставкам кофе выглядит благоприятным

Прогноз по мировым поставкам кофе выглядит благоприятным, однако задержки с уборкой урожая в Бразилии и проблемы в Колумбии, связанные с землетрясением,... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T22:57+0300

2026-08-31T22:57+0300

2026-08-31T22:57+0300

мировая экономика

бразилия

колумбия

эль-ниньо

rabobank

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Прогноз по мировым поставкам кофе выглядит благоприятным, однако задержки с уборкой урожая в Бразилии и проблемы в Колумбии, связанные с землетрясением, замедлили поступление кофейных зерен из стран-производителей в страны-потребители, пишет агентство Рейтер со ссылкой на данные голландского банка Rabobank. "В своем квартальном отчете по кофе Rabobank отметил, что по-прежнему ожидает "очень благоприятного" баланса на рынке кофе в 2026/27 году (октябрь-сентябрь) с профицитом в 8,9 миллиона мешков по 60 килограмм. Однако путь к рынку с более стабильным предложением оказался длиннее и более тернистым, чем ожидалось ранее", - пишет Рейтер. Агентство отмечает, что, по данным банка, задержки в экспорте из Бразилии и Колумбии, вероятно, приведут к тому, что запасы сертифицированного кофе сорта арабика останутся ограниченными "еще в течение нескольких недель, при этом значительное пополнение запасов маловероятно до ноября". При этом Рейтер отмечает, что, согласно заявлению банка, запасы сертифицированного кофе сорта робуста уже начинают восстанавливаться. Агентство указывает, что, по данным отчета банка, спрос на кофе демонстрирует признаки реакции на высокие цены: импорт в страны-потребители сократился на 6,2% в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Rabobank, по данным Рейтера, указывает что явление Эль-Ниньо представляет реальные климатические риски для нескольких регионов-производителей кофе. Однако банк подчеркивает, что рыночные цены на продукт в большей степени отражают ожидания от этих рисков, а не их фактические последствия.

бразилия

колумбия

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мировая экономика, бразилия, колумбия, эль-ниньо, rabobank