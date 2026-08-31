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Путин отметил хороший рост товарооборота РФ и Казахстана в 2026 году

Путин отметил хороший рост товарооборота РФ и Казахстана в 2026 году - 31.08.2026, ПРАЙМ

Путин отметил хороший рост товарооборота РФ и Казахстана в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин отметил рост взаимной торговли между Россией и Казахстаном в 2026 году, назвав достигнутые показатели хорошим результатом. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T20:58+0300

2026-08-31T20:58+0300

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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил рост взаимной торговли между Россией и Казахстаном в 2026 году, назвав достигнутые показатели хорошим результатом.Глава государства в понедельник прибыл в Киргизию на саммит ШОС. В Бишкеке российский лидер провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."И в прошлом году у нас неплохие были показатели товарооборота. В этом году он подрос, и, в общем, это хороший очень результат", - сказал Путин в ходе переговоров с коллегой из Казахстана.Президент России отметил, что двусторонние отношения развиваются активно, Москва и Астана взаимодействуют по широкому кругу тем."В нашей повестке дня есть и крупные проекты, и текущие вопросы. Уверен, что они все не только решаемые, но они и решаются. Межправкомиссия работает активно, и я думаю, что мы должны поблагодарить наших коллег за эту активность, за выполнение всех наших с вами договоренностей", - обратился он к Токаеву.

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россия, мировая экономика, казахстан, киргизия, бишкек, владимир путин, касым-жомарт токаев, шос