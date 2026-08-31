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Названы регионы, где потребительский спрос снизился в 2026 году

Названы регионы, где потребительский спрос снизился в 2026 году - 31.08.2026, ПРАЙМ

Названы регионы, где потребительский спрос снизился в 2026 году

Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу стали Чукотский автономный округ, Магаданская и Ивановская области, замыкает рейтинг ЯНАО –... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T00:15+0300

2026-08-31T00:15+0300

2026-08-31T00:15+0300

бизнес

россия

магаданская область

ивановская область

марий эл

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу стали Чукотский автономный округ, Магаданская и Ивановская области, замыкает рейтинг ЯНАО – единственный регион, где спрос в 2026 году снизился, свидетельствуют данные, которые изучило РИА Новости. УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА В первом полугодии 2026 года потребительский спрос в России вырос на 4,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года темпы роста спроса увеличились в два раза. По итогам шести месяцев в структуре спроса 70% приходилось на розничную торговлю, 24% - на рынок услуг и 6% - на общественное питание. По сравнению с 2025 годом заметных изменений в этих пропорциях не произошло. Потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и оборота общественного питания. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по динамике потребительского спроса за первое полугодие 2026 года. СНИЖЕНИЕ ТОЛЬКО В ОДНОМ РЕГИОНЕ Ситуация с динамикой потребительского спроса сильно различается у лидеров рейтинга и замыкающих регионов. В 84 субъектах РФ в первом полугодии 2026 года наблюдается рост спроса, только один регион показал снижение. При этом оборот розничной торговли снизился в одном регионе, объем услуг – в восьми регионах, оборот общественного питания – в 16 регионах. Лидером рейтинга с отрывом стал Чукотский автономный округ, где потребительский спрос, по расчетам, увеличился на 26,6%. Также достаточно сильно потребительский спрос вырос в Магаданской области (+11,4%). Третью и четвертую строку в рейтинге заняли Ивановская область и Марий Эл, где спрос в первом полугодии вырос на 10,1% и 9,8% соответственно. Замыкает первую пятерку рейтинга Башкортостан с показателем 9,6%. Во всех этих регионах наиболее существенный вклад в положительную динамику внесла розничная торговля, а в Чукотском автономном округе и Магаданской области в дополнение к розничной торговле очень высокие темпы продемонстрировал сектор общественного питания, что также внесло весомый вклад в итоговый показатель. Лидером по росту оборота платных услуг стала Республика Алтай. Согласно расчетам экспертов РИА Новости, негативная динамика в первом полугодии наблюдалась только в Ямало-Ненецком автономном округе, но снижение здесь было незначительным, менее 1%. Негативную динамику в субъекте показала розничная торговля, вес которой в показателе потребительского спроса максимальный. Еще в четырех регионах динамика спроса также была слабой, менее 1%. Это Ненецкий АО, Крым, Ингушетия и Дагестан. В разрезе федеральных округов наилучшая динамика отмечена в Приволжском федеральном округе, где потребительский спрос вырос на 6,3%, наихудшая – в Северо-Кавказском федеральном округе (3,4%). СРЕДНИЕ ТРАТЫ РОССИЯН Согласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в первом полугодии 2026 года составляли 52,6 тысячи рублей, что больше уровня аналогичного периода 2025 года на 14%. Из них на покупку товаров в среднем ушло 36,8 тысячи рублей, на оплату услуг - 12,4 тысячи рублей, а на общественное питание - 3,4 тысячи рублей. У регионов-лидеров среднемесячные расходы в денежном выражении намного выше средних по стране. Лидирующие позиции занимают Москва, где средние расходы составляют 92,6 тысячи рублей в месяц, Санкт-Петербург – 79 тысяч рублей, а также Сахалинская область – 69,3 тысячи рублей. В целом в 20 регионах ежемесячные потребительские расходы превышают среднероссийский уровень. В двух регионах потребительские расходы не превысили 25 тысяч рублей на человека в месяц. Разница между пятеркой лидеров по потреблению и аутсайдеров составляет три раза.

магаданская область

ивановская область

марий эл

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бизнес, россия, магаданская область, ивановская область, марий эл