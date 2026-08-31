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ФАС: внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с 1 тонны

ФАС: внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с 1 тонны - 31.08.2026, ПРАЙМ

ФАС: внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с 1 тонны

Правительство России решило, что внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с объема от 1 тонны, сообщила Федеральная антимонопольная служба. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T21:11+0300

2026-08-31T21:11+0300

2026-08-31T21:11+0300

нефть

бизнес

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Правительство России решило, что внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с объема от 1 тонны, сообщила Федеральная антимонопольная служба. "Внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с объема от 1 тонны. Правительство РФ приняло соответствующее постановление в отношении мелкооптового сегмента рынка топлива", - сообщило ведомство, которое занималось разработкой этого документа. Принятое постановление позволит отслеживать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке по всей цепочке реализации и будет способствовать формированию более прозрачного ценообразования, пояснили в ФАС. Согласно документу, вводится регистрация всех заключенных на внутреннем рынке внебиржевых сделок с нефтепродуктами как для производителей, так и для трейдеров, начиная с 1 тонны. С 1 сентября такую информацию можно предоставлять в добровольном порядке, с 1 марта 2027 года – представление информации обязательно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, бизнес