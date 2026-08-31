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ФАС: внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с 1 тонны
ФАС: внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с 1 тонны - 31.08.2026, ПРАЙМ
ФАС: внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с 1 тонны
Правительство России решило, что внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с объема от 1 тонны, сообщила Федеральная антимонопольная служба. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T21:11+0300
2026-08-31T21:11+0300
2026-08-31T21:11+0300
нефть
бизнес
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Правительство России решило, что внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с объема от 1 тонны, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
"Внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с объема от 1 тонны. Правительство РФ приняло соответствующее постановление в отношении мелкооптового сегмента рынка топлива", - сообщило ведомство, которое занималось разработкой этого документа.
Принятое постановление позволит отслеживать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке по всей цепочке реализации и будет способствовать формированию более прозрачного ценообразования, пояснили в ФАС.
Согласно документу, вводится регистрация всех заключенных на внутреннем рынке внебиржевых сделок с нефтепродуктами как для производителей, так и для трейдеров, начиная с 1 тонны.
С 1 сентября такую информацию можно предоставлять в добровольном порядке, с 1 марта 2027 года – представление информации обязательно.
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нефть, бизнес
ФАС: внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с 1 тонны
ФАС: внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с объема от 1 тонны
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Правительство России решило, что внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с объема от 1 тонны, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
"Внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с объема от 1 тонны. Правительство РФ приняло соответствующее постановление в отношении мелкооптового сегмента рынка топлива", - сообщило ведомство, которое занималось разработкой этого документа.
Принятое постановление позволит отслеживать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке по всей цепочке реализации и будет способствовать формированию более прозрачного ценообразования, пояснили в ФАС.
Согласно документу, вводится регистрация всех заключенных на внутреннем рынке внебиржевых сделок с нефтепродуктами как для производителей, так и для трейдеров, начиная с 1 тонны.
С 1 сентября такую информацию можно предоставлять в добровольном порядке, с 1 марта 2027 года – представление информации обязательно.