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Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке - 31.08.2026, ПРАЙМ
Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
Президент России Владимир Путин встретился в Бишкеке с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T15:01+0300
2026-08-31T15:01+0300
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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился в Бишкеке с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости. Путин в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС в Бишкеке. С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Росатома" Алексей Лихачев. Встреча на полях саммита ШОС - это второй очный контакт лидеров в текущем году. Предыдущая встреча проходила в Пекине во время официального визита Путина в КНР.
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Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
Владимир Путин встретился на полях ШОС с председателем КНР Си Цзиньпином