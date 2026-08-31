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Трамп назвал сроки начала поставок нефти из Венесуэлы в США

Трамп назвал сроки начала поставок нефти из Венесуэлы в США - 31.08.2026, ПРАЙМ

Трамп назвал сроки начала поставок нефти из Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки нефти из Венесуэлы на американский рынок в рамках новой масштабной сделки могут начаться через два-три года или | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T23:48+0300

2026-08-31T23:48+0300

2026-08-31T23:48+0300

нефть

сша

венесуэла

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 31 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки нефти из Венесуэлы на американский рынок в рамках новой масштабной сделки могут начаться через два-три года или даже раньше. "Все пойдет быстро, гораздо быстрее, чем по аналитическим (оценкам - ред.). Они говорят - два года, три года. Но даже если это займет два года, это, знаете ли, короткий срок", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в ответ на вопрос, когда нефть из Венесуэлы начнет поступать в США. Ранее Трамп объявил о заключении "крупнейшей в мировой истории" нефтяной сделки с Венесуэлой, в рамках которой США получили контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти южноамериканской страны. Позднее Трамп также заявлял, что венесуэльская нефть, полученная в рамках сделки с Каракасом, пойдет на пополнение стратегического нефтяного резерва США, уровень наполняемости которого опустился до минимума за последние более чем 40 лет (с 1982-1983 годов) и составляет менее 290 миллионов баррелей.

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нефть, сша, венесуэла, дональд трамп