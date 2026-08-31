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Туроператоры не получали информации о повышении стоимости визы в Египет

Туроператоры не получали информации о повышении стоимости визы в Египет - 31.08.2026, ПРАЙМ

Туроператоры не получали информации о повышении стоимости визы в Египет

Туроператоры России не получали от принимающих компаний в Египте информации о повышении стоимости визы, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T20:32+0300

2026-08-31T20:32+0300

2026-08-31T20:32+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Туроператоры России не получали от принимающих компаний в Египте информации о повышении стоимости визы, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В Ассоциации отметили, что ранее египетские власти анонсировали изменение стоимости въездных и транзитных виз. "Туроператоры не получили информации от принимающих компаний о повышении стоимости визы. Участники туррынка сообщают, что нужно дождаться официальных разъяснений египетских властей", - говорится в сообщении. При этом в АТОР добавили, что Египет скорректировал уже действующий сбор с 12 до 15 долларов США. Данный сбор был введен для финансирования строительства и содержания зданий министерства иностранных дел Египта за рубежом. На данный момент базовая стоимость однократной туристической визы в Египет по прибытии составляет 30 долларов.

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бизнес, туризм, египет, сша, атор