https://1prime.ru/20260901/ator-872849758.html

АТОР назвала самый бюджетный тур по России этим летом

АТОР назвала самый бюджетный тур по России этим летом - 01.09.2026, ПРАЙМ

АТОР назвала самый бюджетный тур по России этим летом

Самым бюджетным туром с перелетом по России этим летом стала поездка двоих туристов на неделю из Москвы в Сочи с проживанием в отеле категории "без звезд" и без | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T03:36+0300

2026-09-01T03:36+0300

2026-09-01T03:36+0300

туризм

бизнес

россия

сочи

москва

минеральные воды

атор

интурист

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872849758.jpg?1788222991

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Самым бюджетным туром с перелетом по России этим летом стала поездка двоих туристов на неделю из Москвы в Сочи с проживанием в отеле категории "без звезд" и без питания, за отдых они заплатили 15,1 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Самые дешевые туры с перелетом по России этим летом можно было приобрести от 15,1 тысячи рублей на двоих - столько стоил отдых на 7 ночей в Сочи из Москвы в отеле категории "без звезд" без питания", - сказали в АТОР, ссылаясь на данные туроператора Let's Fly. Вторую строчку среди самых бюджетных туров по стране заняла поездка одного туриста из Минеральных Вод в Сочи. Данный тур с перелетом и проживанием в гостевом доме без питания обошелся ему в 18,1 тысячи рублей, указали в туроператоре "Интурист". Наиболее доступный экскурсионный тур был приобретен туристом за 27 тысяч рублей: путешественник в рамках экскурсионной программы провел три дня в Санкт-Петербурге в четырехзвездочной гостинице с "завтраками". В АТОР подчеркнули, по России туристы в основном приобретают путевки у туроператоров без перелета. И самым дешевым бронированием в этом сегменте стал заказ на проживание в хостеле Самары в восьмиместном номере - за 950 рублей.

сочи

москва

минеральные воды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, сочи, москва, минеральные воды, атор, интурист