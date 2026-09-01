https://1prime.ru/20260901/ator-872849758.html
АТОР назвала самый бюджетный тур по России этим летом
АТОР назвала самый бюджетный тур по России этим летом - 01.09.2026, ПРАЙМ
АТОР назвала самый бюджетный тур по России этим летом
Самым бюджетным туром с перелетом по России этим летом стала поездка двоих туристов на неделю из Москвы в Сочи с проживанием в отеле категории "без звезд" и без | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T03:36+0300
2026-09-01T03:36+0300
2026-09-01T03:36+0300
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минеральные воды
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Самым бюджетным туром с перелетом по России этим летом стала поездка двоих туристов на неделю из Москвы в Сочи с проживанием в отеле категории "без звезд" и без питания, за отдых они заплатили 15,1 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Самые дешевые туры с перелетом по России этим летом можно было приобрести от 15,1 тысячи рублей на двоих - столько стоил отдых на 7 ночей в Сочи из Москвы в отеле категории "без звезд" без питания", - сказали в АТОР, ссылаясь на данные туроператора Let's Fly.
Вторую строчку среди самых бюджетных туров по стране заняла поездка одного туриста из Минеральных Вод в Сочи. Данный тур с перелетом и проживанием в гостевом доме без питания обошелся ему в 18,1 тысячи рублей, указали в туроператоре "Интурист".
Наиболее доступный экскурсионный тур был приобретен туристом за 27 тысяч рублей: путешественник в рамках экскурсионной программы провел три дня в Санкт-Петербурге в четырехзвездочной гостинице с "завтраками".
В АТОР подчеркнули, по России туристы в основном приобретают путевки у туроператоров без перелета. И самым дешевым бронированием в этом сегменте стал заказ на проживание в хостеле Самары в восьмиместном номере - за 950 рублей.
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туризм, бизнес, россия, сочи, москва, минеральные воды, атор, интурист
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, МОСКВА, Минеральные Воды, АТОР, Интурист
АТОР назвала самый бюджетный тур по России этим летом
АТОР: туры с перелетом по России летом стоили от 15,1 тысячи рублей на двоих
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Самым бюджетным туром с перелетом по России этим летом стала поездка двоих туристов на неделю из Москвы в Сочи с проживанием в отеле категории "без звезд" и без питания, за отдых они заплатили 15,1 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Самые дешевые туры с перелетом по России этим летом можно было приобрести от 15,1 тысячи рублей на двоих - столько стоил отдых на 7 ночей в Сочи из Москвы в отеле категории "без звезд" без питания", - сказали в АТОР, ссылаясь на данные туроператора Let's Fly.
Вторую строчку среди самых бюджетных туров по стране заняла поездка одного туриста из Минеральных Вод в Сочи. Данный тур с перелетом и проживанием в гостевом доме без питания обошелся ему в 18,1 тысячи рублей, указали в туроператоре "Интурист".
Наиболее доступный экскурсионный тур был приобретен туристом за 27 тысяч рублей: путешественник в рамках экскурсионной программы провел три дня в Санкт-Петербурге в четырехзвездочной гостинице с "завтраками".
В АТОР подчеркнули, по России туристы в основном приобретают путевки у туроператоров без перелета. И самым дешевым бронированием в этом сегменте стал заказ на проживание в хостеле Самары в восьмиместном номере - за 950 рублей.