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Членство ОАЭ в БРИКС дает стране еще одну платформу для сотрудничества

Членство ОАЭ в БРИКС дает стране еще одну платформу для сотрудничества - 01.09.2026, ПРАЙМ

Членство ОАЭ в БРИКС дает стране еще одну платформу для сотрудничества

Членство Объединенных Арабских Эмиратов в БРИКС дает стране еще одну платформу для сотрудничества по вопросам климата и охраны природы, заявил заместитель посла | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T06:04+0300

2026-09-01T06:04+0300

2026-09-01T06:04+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Членство Объединенных Арабских Эмиратов в БРИКС дает стране еще одну платформу для сотрудничества по вопросам климата и охраны природы, заявил заместитель посла ОАЭ в России Ахмед Аль-Кетби. "Членство ОАЭ в группе БРИКС предоставляет дополнительную платформу для сотрудничества с такими странами, как Россия, по вопросам климата, устойчивого развития и охраны природы", - сказал он на международном форуме "День сокола". ОАЭ уже участвовали в дискуссиях БРИКС по изменению климата и устойчивого развития в России, напомнил дипломат на сессии "От соколов и дроф - к устойчивости природы: история ОАЭ в сохранении окружающей среды". По оценке Аль-Кетби, участие ОАЭ в обсуждениях по теме экологии ценно, поскольку подход страны к экологическим вопросам сочетает три важных элемента. "Это экологические амбиции, практический опыт, способность преобразовывать инициативы в жизнеспособные партнерства", - сказал дипломат. Форум "День сокола" идет в стартовый день Восточного экономического форума во Владивостоке. ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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