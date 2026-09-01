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Членство ОАЭ в БРИКС дает стране еще одну платформу для сотрудничества
Членство ОАЭ в БРИКС дает стране еще одну платформу для сотрудничества - 01.09.2026, ПРАЙМ
Членство ОАЭ в БРИКС дает стране еще одну платформу для сотрудничества
Членство Объединенных Арабских Эмиратов в БРИКС дает стране еще одну платформу для сотрудничества по вопросам климата и охраны природы, заявил заместитель посла | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T06:04+0300
2026-09-01T06:04+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Членство Объединенных Арабских Эмиратов в БРИКС дает стране еще одну платформу для сотрудничества по вопросам климата и охраны природы, заявил заместитель посла ОАЭ в России Ахмед Аль-Кетби.
"Членство ОАЭ в группе БРИКС предоставляет дополнительную платформу для сотрудничества с такими странами, как Россия, по вопросам климата, устойчивого развития и охраны природы", - сказал он на международном форуме "День сокола".
ОАЭ уже участвовали в дискуссиях БРИКС по изменению климата и устойчивого развития в России, напомнил дипломат на сессии "От соколов и дроф - к устойчивости природы: история ОАЭ в сохранении окружающей среды".
По оценке Аль-Кетби, участие ОАЭ в обсуждениях по теме экологии ценно, поскольку подход страны к экологическим вопросам сочетает три важных элемента.
"Это экологические амбиции, практический опыт, способность преобразовывать инициативы в жизнеспособные партнерства", - сказал дипломат.
Форум "День сокола" идет в стартовый день Восточного экономического форума во Владивостоке.
ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, оаэ, владивосток, вэф
Нефть, ОАЭ, Владивосток, ВЭФ
Членство ОАЭ в БРИКС дает стране еще одну платформу для сотрудничества
Зампосла Аль-Кетби: членство ОАЭ в БРИКС дает стране дополнительную платформу
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Членство Объединенных Арабских Эмиратов в БРИКС дает стране еще одну платформу для сотрудничества по вопросам климата и охраны природы, заявил заместитель посла ОАЭ в России Ахмед Аль-Кетби.
"Членство ОАЭ в группе БРИКС предоставляет дополнительную платформу для сотрудничества с такими странами, как Россия, по вопросам климата, устойчивого развития и охраны природы", - сказал он на международном форуме "День сокола".
ОАЭ уже участвовали в дискуссиях БРИКС по изменению климата и устойчивого развития в России, напомнил дипломат на сессии "От соколов и дроф - к устойчивости природы: история ОАЭ в сохранении окружающей среды".
По оценке Аль-Кетби, участие ОАЭ в обсуждениях по теме экологии ценно, поскольку подход страны к экологическим вопросам сочетает три важных элемента.
"Это экологические амбиции, практический опыт, способность преобразовывать инициативы в жизнеспособные партнерства", - сказал дипломат.
Форум "День сокола" идет в стартовый день Восточного экономического форума во Владивостоке.
ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.