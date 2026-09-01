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Члены-государства ШОС получат единый статус партнеров заявил Путин
Члены-государства ШОС получат единый статус партнеров заявил Путин - 01.09.2026, ПРАЙМ
Члены-государства ШОС получат единый статус партнеров заявил Путин
Члены-государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) получат единый статус партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:27+0300
2026-09-01T09:27+0300
2026-09-01T09:31+0300
мировая экономика
киргизия
владимир путин
шос
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Члены-государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) получат единый статус партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС. "Вводится единый статус партнеров ШОС, который получат все нынешние государства-наблюдатели и партнеры по диалогу организации", - сказал глава государства на Совете глав-государств ШОС. По его словам, такое решение поможет оптимизировать и нарастить взаимовыгодное сотрудничество ШОС со странами, проявляющему к этому интерес. Так, по словам президента России, в числе актуальных практических задач, которые стоят перед ШОС - дальнейшее укрепление связи между государствами-членами. Это в том числе способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения. Кроме того, из года в год растет взаимный товарооборот между Россией и странами ШОС.
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мировая экономика, киргизия, владимир путин, шос
Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, ШОС
Члены-государства ШОС получат единый статус партнеров заявил Путин
Члены-государства ШОС получат единый статус партнеров заявил Путин
БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Члены-государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) получат единый статус партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в понедельник прилетел в Киргизию
для участия в саммите ШОС
.
"Вводится единый статус партнеров ШОС, который получат все нынешние государства-наблюдатели и партнеры по диалогу организации", - сказал глава государства на Совете глав-государств ШОС.
По его словам, такое решение поможет оптимизировать и нарастить взаимовыгодное сотрудничество ШОС со странами, проявляющему к этому интерес.
Так, по словам президента России, в числе актуальных практических задач, которые стоят перед ШОС - дальнейшее укрепление связи между государствами-членами. Это в том числе способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения. Кроме того, из года в год растет взаимный товарооборот между Россией и странами ШОС.