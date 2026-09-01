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ФНС утвердила перечень смягчающих обстоятельств для бизнеса
ФНС утвердила перечень смягчающих обстоятельств для бизнеса - 01.09.2026, ПРАЙМ
ФНС утвердила перечень смягчающих обстоятельств для бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила перечень смягчающих обстоятельств при привлечении бизнеса к ответственности за налоговые нарушения, он... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:28+0300
2026-09-01T00:28+0300
2026-09-01T00:28+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила перечень смягчающих обстоятельств при привлечении бизнеса к ответственности за налоговые нарушения, он начинает действовать с 1 сентября, соответствующий закон вступил в силу.
Так, при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа будет уменьшаться минимум в два раза, а максимум в десять раз от изначально установленного значения.
ФНС определила, какие обстоятельства не являются значительными. В частности, если просрочка сдачи деклараций - не более 10 рабочий дней, а документов по требованию - не более трех дней, незначительная ошибка в расчете налоговой базы, объем несданных истребованных документов не более 10% от общего числа, неверно истолкованы нормы законодательства или есть противоречивая судебная практика применения.
Также среди этих обстоятельств - устранение нарушения, включая самостоятельное выявление ошибок, погашение суммы недоимки и начисленных пеней до вынесения итогового решения по проверке, тяжелое финансовое или имущественное положение нарушителя, а также социальная значимость деятельности и положительная характеристика налогоплательщика.
Соответствующие обстоятельства должны быть подтверждены документально в налоговом органе.
"Данная мера позволит усилить налоговый контроль, а также соблюдение законодательства Российской Федерации", - прокомментировала РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
Сильное снижение штрафов во время судебных процессов могли бы создавать неблагоприятные прецеденты, после которых как физические, так и юридические лица в условиях невысоких штрафов могли умышленно нарушать законодательство, добавила она.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Юлия Коваленко, ФНС России, ФНС, ВШЭ
ФНС утвердила перечень смягчающих обстоятельств для бизнеса
ФНС утвердила перечень смягчающих обстоятельств при привлечении бизнеса к ответственности
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила перечень смягчающих обстоятельств при привлечении бизнеса к ответственности за налоговые нарушения, он начинает действовать с 1 сентября, соответствующий закон вступил в силу.
Так, при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа будет уменьшаться минимум в два раза, а максимум в десять раз от изначально установленного значения.
ФНС определила, какие обстоятельства не являются значительными. В частности, если просрочка сдачи деклараций - не более 10 рабочий дней, а документов по требованию - не более трех дней, незначительная ошибка в расчете налоговой базы, объем несданных истребованных документов не более 10% от общего числа, неверно истолкованы нормы законодательства или есть противоречивая судебная практика применения.
Также среди этих обстоятельств - устранение нарушения, включая самостоятельное выявление ошибок, погашение суммы недоимки и начисленных пеней до вынесения итогового решения по проверке, тяжелое финансовое или имущественное положение нарушителя, а также социальная значимость деятельности и положительная характеристика налогоплательщика.
Соответствующие обстоятельства должны быть подтверждены документально в налоговом органе.
"Данная мера позволит усилить налоговый контроль, а также соблюдение законодательства Российской Федерации", - прокомментировала РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
Сильное снижение штрафов во время судебных процессов могли бы создавать неблагоприятные прецеденты, после которых как физические, так и юридические лица в условиях невысоких штрафов могли умышленно нарушать законодательство, добавила она.