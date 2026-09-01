https://1prime.ru/20260901/fns-872846108.html

ФНС утвердила перечень смягчающих обстоятельств для бизнеса

ФНС утвердила перечень смягчающих обстоятельств для бизнеса - 01.09.2026, ПРАЙМ

ФНС утвердила перечень смягчающих обстоятельств для бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила перечень смягчающих обстоятельств при привлечении бизнеса к ответственности за налоговые нарушения, он... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:28+0300

2026-09-01T00:28+0300

2026-09-01T00:28+0300

бизнес

россия

москва

юлия коваленко

фнс россии

фнс

вшэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872846108.jpg?1788211721

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила перечень смягчающих обстоятельств при привлечении бизнеса к ответственности за налоговые нарушения, он начинает действовать с 1 сентября, соответствующий закон вступил в силу. Так, при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа будет уменьшаться минимум в два раза, а максимум в десять раз от изначально установленного значения. ФНС определила, какие обстоятельства не являются значительными. В частности, если просрочка сдачи деклараций - не более 10 рабочий дней, а документов по требованию - не более трех дней, незначительная ошибка в расчете налоговой базы, объем несданных истребованных документов не более 10% от общего числа, неверно истолкованы нормы законодательства или есть противоречивая судебная практика применения. Также среди этих обстоятельств - устранение нарушения, включая самостоятельное выявление ошибок, погашение суммы недоимки и начисленных пеней до вынесения итогового решения по проверке, тяжелое финансовое или имущественное положение нарушителя, а также социальная значимость деятельности и положительная характеристика налогоплательщика. Соответствующие обстоятельства должны быть подтверждены документально в налоговом органе. "Данная мера позволит усилить налоговый контроль, а также соблюдение законодательства Российской Федерации", - прокомментировала РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Сильное снижение штрафов во время судебных процессов могли бы создавать неблагоприятные прецеденты, после которых как физические, так и юридические лица в условиях невысоких штрафов могли умышленно нарушать законодательство, добавила она.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, юлия коваленко, фнс россии, фнс, вшэ