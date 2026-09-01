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Запад не сможет помешать России добывать нефть в Арктике, заявил Грушко - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Запад не сможет помешать России добывать нефть в Арктике, заявил Грушко
Запад не сможет помешать России добывать нефть в Арктике, заявил Грушко - 01.09.2026, ПРАЙМ
Запад не сможет помешать России добывать нефть в Арктике, заявил Грушко
Запад пытается, но не сможет помешать России добывать в Арктике нефть и газ для экспорта, заявил на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:56+0300
2026-09-01T11:56+0300
нефть
газ
запад
арктика
владивосток
александр грушко
мид рф
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Запад пытается, но не сможет помешать России добывать в Арктике нефть и газ для экспорта, заявил на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко. В разговоре с журналистами он отметил, насколько Арктика богата нефтью и газом. На Западе видят, что Россия будет развиваться с опорой на этот регион. "Мы понимаем, в чем заключается их основная цель. В том, чтобы не допустить ни развитие месторождений, ни продукцию месторождений на мировые рынки. Ничего у них не получится", - сказал Грушко. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, газ, запад, арктика, владивосток, александр грушко, мид рф, вэф
Нефть, Газ, ЗАПАД, АРКТИКА, Владивосток, Александр Грушко, МИД РФ, ВЭФ
11:56 01.09.2026
 
Запад не сможет помешать России добывать нефть в Арктике, заявил Грушко

Замглавы МИД Грушко: Запад не сможет помешать России добывать нефть и газ в Арктике

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Запад пытается, но не сможет помешать России добывать в Арктике нефть и газ для экспорта, заявил на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В разговоре с журналистами он отметил, насколько Арктика богата нефтью и газом. На Западе видят, что Россия будет развиваться с опорой на этот регион.
"Мы понимаем, в чем заключается их основная цель. В том, чтобы не допустить ни развитие месторождений, ни продукцию месторождений на мировые рынки. Ничего у них не получится", - сказал Грушко.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
НефтьГазЗАПАДАРКТИКАВладивостокАлександр ГрушкоМИД РФВЭФ
 
 
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