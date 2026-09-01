https://1prime.ru/20260901/iran-872883036.html
Путин рассказал о поддержке Ирана
Путин рассказал о поддержке Ирана - 01.09.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о поддержке Ирана
Москва пытается оказывать Ирану поддержку в трудной ситуации, поставляя необходимые товары, заявил президент России Владимир Путин. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:43+0300
2026-09-01T15:43+0300
2026-09-01T15:43+0300
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Москва пытается оказывать Ирану поддержку в трудной ситуации, поставляя необходимые товары, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер накануне прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Во вторник Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "В этот тяжелый период пытаемся оказать вам нужную помощь, мы с вами говорили на этот счет, нужные товары вам поставляем", - сказал российский лидер.
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мировая экономика, россия, иран, киргизия, владимир путин, масуд пезешкиан, шос
Мировая экономика, РОССИЯ, ИРАН, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ШОС
Путин рассказал о поддержке Ирана
Путин: Россия пытается поддерживать Иран в трудной ситуации, поставляя необходимые товары