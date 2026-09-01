https://1prime.ru/20260901/iran-872883122.html
Путин прокомментировал меморандум Ирана и США
Путин прокомментировал меморандум Ирана и США - 01.09.2026, ПРАЙМ
Путин прокомментировал меморандум Ирана и США
Россия приветствовала заключение меморандума Ирана и США, но, к сожалению, перемирие оказалось хрупким, заявил президент РФ Владимир Путин. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:44+0300
2026-09-01T15:44+0300
2026-09-01T15:44+0300
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Россия приветствовала заключение меморандума Ирана и США, но, к сожалению, перемирие оказалось хрупким, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер в понедельник прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Во вторник Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "Мы приветствовали заключение в июне этого года ирано-американского меморандума о прекращении огня. Но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким. В этот тяжелый период пытаемся оказывать вам нужную помощь", - сказал Путин.
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Путин прокомментировал меморандум Ирана и США
Путин: РФ приветствовала заключение меморандума Ирана и США, но перемирие стало хрупким