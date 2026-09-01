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Санкции не смогли, а блокада смогла: иранская нефть застряла в Ормузе - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Санкции не смогли, а блокада смогла: иранская нефть застряла в Ормузе
Санкции не смогли, а блокада смогла: иранская нефть застряла в Ормузе - 01.09.2026, ПРАЙМ
Санкции не смогли, а блокада смогла: иранская нефть застряла в Ормузе
Впервые за всю историю Иран уже около семи недель не отправляет значимые экспортные поставки сырой нефти через Ормузский пролив, поскольку американская морская... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:53+0300
2026-09-01T17:54+0300
нефть
мировая экономика
иран
ормузский пролив
тегеран
reuters
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Впервые за всю историю Иран уже около семи недель не отправляет значимые экспортные поставки сырой нефти через Ормузский пролив, поскольку американская морская блокада добивается того, чего не смогли добиться многолетние санкции, пишет Reuters. В отличие от предыдущих кампаний, когда иранская нефть продолжала поступать к покупателям, несмотря на ограничения, нынешняя блокада полностью перекрыла свежие грузы в Китай — единственного крупного оставшегося нефтяного клиента Тегерана. Это усиливает давление на государственные финансы и валютные резервы страны.С тех пор как США восстановили блокаду Ирана 14 июля в рамках шестимесячного конфликта, по данным Kpler, Vortexa и TankerTrackers.com, ни один иранский танкер с сырой нефтью не прошёл через Ормузский пролив в Китай. Иран вынужден продавать нефть только из плавучих хранилищ в Азии, которые стремительно пустеют, так как новые поставки не поступают.Аналитик Vortexa Клэр Юнгман подчеркнула уникальность текущей ситуации: "Даже в период максимального санкционного давления в 2019-2020 годах некоторая иранская нефть ежемесячно выходила из Ормуза. Ни в какой момент потоки не опускались почти до нуля так долго, как сейчас".В августе Иран загружал всего 220–255 тысяч баррелей сырой нефти и конденсата в день, по оценкам Vortexa и Kpler, против примерно 740 тысяч баррелей в день в июле и около 2 миллионов баррелей в день в марте. Падение экспорта истощает один из ключевых источников валютной выручки Тегерана. Аналитик Kpler Хомаюн Фалакшахи предупредил, что это может вынудить Иран финансировать расходы за счёт печати денег, рискуя дальнейшим ростом инфляции, которая и так, по оценкам Международного валютного фонда, составляет почти 70% в этом году — третий по величине показатель в мире после Венесуэлы и Судана.На прошлой неделе Вашингтон попытался усилить давление, угрожая странам, продолжающим торговлю с Тегераном, при этом не вводя немедленно санкции. По данным TankerTrackers.com, в настоящее время в Ормузском проливе заблокированы 29 иранских танкеров с 36,1 миллиона баррелей сырой нефти. Американская блокада расположена южнее, между Оманским заливом и Аравийским морем, где суда ВМС США проверяют все суда, выходящие из иранских портов и приближающиеся к ним.За пределами зоны блокады десятки судов так называемого теневого флота остаются активными: 51 судно действует в Оманском заливе, а ещё 81 осуществляет поставки в Азию или ожидает у Малайзии, согласно данным Дэвида Танненбаума из Blackstone Compliance Services. Однако после продажи нефти пустые танкеры не могут вернуться в иранские порты из-за блокады, оставаясь бездействующими у берега. Как резюмировал сооснователь TankerTrackers Самир Мадани: "Китай может забрать всё, что плавает у них в регионе, но на этом всё". Пока блокада продолжается, иранская нефть остаётся в ловушке внутри Персидского залива, а её экспорт — парализован.
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нефть, мировая экономика, иран, ормузский пролив, тегеран, reuters
Нефть, Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, Тегеран, Reuters
17:53 01.09.2026 (обновлено: 17:54 01.09.2026)
 
Санкции не смогли, а блокада смогла: иранская нефть застряла в Ормузе

Блокада США впервые остановила экспорт иранской нефти — Китай остался без поставок

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Впервые за всю историю Иран уже около семи недель не отправляет значимые экспортные поставки сырой нефти через Ормузский пролив, поскольку американская морская блокада добивается того, чего не смогли добиться многолетние санкции, пишет Reuters. В отличие от предыдущих кампаний, когда иранская нефть продолжала поступать к покупателям, несмотря на ограничения, нынешняя блокада полностью перекрыла свежие грузы в Китай — единственного крупного оставшегося нефтяного клиента Тегерана. Это усиливает давление на государственные финансы и валютные резервы страны.
С тех пор как США восстановили блокаду Ирана 14 июля в рамках шестимесячного конфликта, по данным Kpler, Vortexa и TankerTrackers.com, ни один иранский танкер с сырой нефтью не прошёл через Ормузский пролив в Китай. Иран вынужден продавать нефть только из плавучих хранилищ в Азии, которые стремительно пустеют, так как новые поставки не поступают.
Аналитик Vortexa Клэр Юнгман подчеркнула уникальность текущей ситуации:
"Даже в период максимального санкционного давления в 2019-2020 годах некоторая иранская нефть ежемесячно выходила из Ормуза. Ни в какой момент потоки не опускались почти до нуля так долго, как сейчас".
В августе Иран загружал всего 220–255 тысяч баррелей сырой нефти и конденсата в день, по оценкам Vortexa и Kpler, против примерно 740 тысяч баррелей в день в июле и около 2 миллионов баррелей в день в марте. Падение экспорта истощает один из ключевых источников валютной выручки Тегерана. Аналитик Kpler Хомаюн Фалакшахи предупредил, что это может вынудить Иран финансировать расходы за счёт печати денег, рискуя дальнейшим ростом инфляции, которая и так, по оценкам Международного валютного фонда, составляет почти 70% в этом году — третий по величине показатель в мире после Венесуэлы и Судана.
На прошлой неделе Вашингтон попытался усилить давление, угрожая странам, продолжающим торговлю с Тегераном, при этом не вводя немедленно санкции. По данным TankerTrackers.com, в настоящее время в Ормузском проливе заблокированы 29 иранских танкеров с 36,1 миллиона баррелей сырой нефти. Американская блокада расположена южнее, между Оманским заливом и Аравийским морем, где суда ВМС США проверяют все суда, выходящие из иранских портов и приближающиеся к ним.
За пределами зоны блокады десятки судов так называемого теневого флота остаются активными: 51 судно действует в Оманском заливе, а ещё 81 осуществляет поставки в Азию или ожидает у Малайзии, согласно данным Дэвида Танненбаума из Blackstone Compliance Services. Однако после продажи нефти пустые танкеры не могут вернуться в иранские порты из-за блокады, оставаясь бездействующими у берега. Как резюмировал сооснователь TankerTrackers Самир Мадани: "Китай может забрать всё, что плавает у них в регионе, но на этом всё". Пока блокада продолжается, иранская нефть остаётся в ловушке внутри Персидского залива, а её экспорт — парализован.
 
НефтьМировая экономикаИРАНОрмузский проливТегеранReuters
 
 
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