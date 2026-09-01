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Россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение

Россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение - 01.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение

Россиянам, как и гражданам других стран, у которых действует безвизовый режим с Казахстаном, потребуется оформлять электронное разрешение на въезд в страну,... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T13:12+0300

2026-09-01T13:12+0300

2026-09-01T13:12+0300

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касым-жомарт токаев

еаэс

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АСТАНА, 1 сен - ПРАЙМ. Россиянам, как и гражданам других стран, у которых действует безвизовый режим с Казахстаном, потребуется оформлять электронное разрешение на въезд в страну, сообщил РИА Новости оператор цифровой платформы QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization), через которую оформляется въезд. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня подписал документ, в котором предусмотрены поправки в закон о миграции, они вступили в силу 25 августа. До 1 ноября система электронного разрешения на въезд в страну иностранцев QazETA работает в пилотном режиме. Отсутствие разрешения в цифровой системе пока не является основанием для отказа во въезде. "Оформление электронного разрешения на въезд (ETA) необходимо всем иностранным гражданам, у которых доступен безвизовый въезд в Республику Казахстан, в том числе гражданам Российской Федерации", - сообщил оператор. Ожидается, что с 1 ноября разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, с 15 ноября - для въезжающих на автомобилях через границы со странами вне ЕАЭС, с 30 ноября - для автомобильных пунктов пропуска на границах со странами ЕАЭС, с 15 декабря - для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок в Казахстан.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, еаэс