Россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение
Россиянам, у которых действует безвизовый режим с Казахстаном, нужно оформлять ETA
АСТАНА, 1 сен - ПРАЙМ. Россиянам, как и гражданам других стран, у которых действует безвизовый режим с Казахстаном, потребуется оформлять электронное разрешение на въезд в страну, сообщил РИА Новости оператор цифровой платформы QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization), через которую оформляется въезд.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня подписал документ, в котором предусмотрены поправки в закон о миграции, они вступили в силу 25 августа. До 1 ноября система электронного разрешения на въезд в страну иностранцев QazETA работает в пилотном режиме. Отсутствие разрешения в цифровой системе пока не является основанием для отказа во въезде.
"Оформление электронного разрешения на въезд (ETA) необходимо всем иностранным гражданам, у которых доступен безвизовый въезд в Республику Казахстан, в том числе гражданам Российской Федерации", - сообщил оператор.
Ожидается, что с 1 ноября разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, с 15 ноября - для въезжающих на автомобилях через границы со странами вне ЕАЭС, с 30 ноября - для автомобильных пунктов пропуска на границах со странами ЕАЭС, с 15 декабря - для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок в Казахстан.