https://1prime.ru/20260901/kurs-872877977.html

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,96 рубля

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,96 рубля - 01.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,96 рубля

Курс китайской валюты к российской днем во вторник усиливает рост и уже поднялся до 12,96 рубля, следует из данных Московской биржи. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T14:00+0300

2026-09-01T14:00+0300

2026-09-01T14:06+0300

рынок

китайский юань

юань

рубль

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872877977.jpg?1788260806

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской днем во вторник усиливает рост и уже поднялся до 12,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск повышался на 20 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,96 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,79-12,96 рубля. С точки зрения фундаментальных факторов изменения ситуации на валютном рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе пока не ожидается, полагает Денис Попов из ПСБ. "Выручка экспортеров по-прежнему ограничена действием внешних факторов, но продолжает заметно превышать потребности импортеров. В краткосрочной перспективе рассчитываем на попытки консолидации курса в середине текущего торгового диапазона 12,5-13 рубля за юань", - добавляет он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, юань, рубль, курсы валют