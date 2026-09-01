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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,96 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,96 рубля - 01.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,96 рубля
Курс китайской валюты к российской днем во вторник усиливает рост и уже поднялся до 12,96 рубля, следует из данных Московской биржи. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:00+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской днем во вторник усиливает рост и уже поднялся до 12,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск повышался на 20 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,96 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,79-12,96 рубля. С точки зрения фундаментальных факторов изменения ситуации на валютном рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе пока не ожидается, полагает Денис Попов из ПСБ. "Выручка экспортеров по-прежнему ограничена действием внешних факторов, но продолжает заметно превышать потребности импортеров. В краткосрочной перспективе рассчитываем на попытки консолидации курса в середине текущего торгового диапазона 12,5-13 рубля за юань", - добавляет он.
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рынок, юань, рубль, курсы валют
Рынок, Китайский юань, юань, рубль, Курсы валют
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,96 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос на 20 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,96 рубля
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской днем во вторник усиливает рост и уже поднялся до 12,96 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск повышался на 20 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,96 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,79-12,96 рубля.
С точки зрения фундаментальных факторов изменения ситуации на валютном рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе пока не ожидается, полагает Денис Попов из ПСБ.
"Выручка экспортеров по-прежнему ограничена действием внешних факторов, но продолжает заметно превышать потребности импортеров. В краткосрочной перспективе рассчитываем на попытки консолидации курса в середине текущего торгового диапазона 12,5-13 рубля за юань", - добавляет он.