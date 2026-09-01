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Лукашенко заявил, что Белоруссии есть что предложить Лаосу - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Лукашенко заявил, что Белоруссии есть что предложить Лаосу
Лукашенко заявил, что Белоруссии есть что предложить Лаосу - 01.09.2026, ПРАЙМ
Лукашенко заявил, что Белоруссии есть что предложить Лаосу
Белоруссии есть что предложить Лаосу в вопросе машиностроительной продукции и сфере продуктов питания, заявил президент республики Александр Лукашенко. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:13+0300
2026-09-01T11:13+0300
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киргизия
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Белоруссии есть что предложить Лаосу в вопросе машиностроительной продукции и сфере продуктов питания, заявил президент республики Александр Лукашенко. Лукашенко провел встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом на полях саммита ШОС в Бишкеке. "Нам есть о чем поговорить. И я думаю, что нам надо начинать более интенсивную работу между двумя странами. Что касается Лаоса, нам есть что предложить вашей стране, особенно на этом этапе развития", - сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". Он отметил, что Белоруссия как машиностроительная страна готова работать с Лаосом не только в области машиностроительной продукции, но и создавать совместные предприятия на основе кооперации. "Знаю, что в определенных продуктах питания нуждается ваша страна – мы также готовы в этом участвовать. Наряду с передачей наших технологий мы готовы обучить ваших специалистов нашим технологическим процессам. Словом, закрытых тем у нас в сотрудничестве нет, начиная от сельского хозяйства, продуктов питания и заканчивая военно-промышленным комплексом. Мы готовы в этом плане с вами работать", - добавил президент Белоруссии. Лукашенко также пригласил президента Лаоса посетить Белоруссию в удобное время. Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посещают представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Мероприятия проходят под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.
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бизнес, россия, белоруссия, лаос, киргизия, александр лукашенко, владимир путин, си цзиньпин, шос
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Лаос, КИРГИЗИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
11:13 01.09.2026
 
Лукашенко заявил, что Белоруссии есть что предложить Лаосу

Лукашенко: Белоруссии есть что предложить Лаосу в области машиностроительной продукции

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Белоруссии есть что предложить Лаосу в вопросе машиностроительной продукции и сфере продуктов питания, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко провел встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом на полях саммита ШОС в Бишкеке.
"Нам есть о чем поговорить. И я думаю, что нам надо начинать более интенсивную работу между двумя странами. Что касается Лаоса, нам есть что предложить вашей стране, особенно на этом этапе развития", - сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Он отметил, что Белоруссия как машиностроительная страна готова работать с Лаосом не только в области машиностроительной продукции, но и создавать совместные предприятия на основе кооперации.
"Знаю, что в определенных продуктах питания нуждается ваша страна – мы также готовы в этом участвовать. Наряду с передачей наших технологий мы готовы обучить ваших специалистов нашим технологическим процессам. Словом, закрытых тем у нас в сотрудничестве нет, начиная от сельского хозяйства, продуктов питания и заканчивая военно-промышленным комплексом. Мы готовы в этом плане с вами работать", - добавил президент Белоруссии.
Лукашенко также пригласил президента Лаоса посетить Белоруссию в удобное время.
Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посещают представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Мероприятия проходят под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.
 
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