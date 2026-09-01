Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сделка США и Венесуэлы не должна ущемлять интересы Китая, заявил Цзякунь - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/mid-872875991.html
Сделка США и Венесуэлы не должна ущемлять интересы Китая, заявил Цзякунь
Сделка США и Венесуэлы не должна ущемлять интересы Китая, заявил Цзякунь - 01.09.2026, ПРАЙМ
Сделка США и Венесуэлы не должна ущемлять интересы Китая, заявил Цзякунь
Интересы Китая в Венесуэле должны быть защищены на фоне сделки США и южноамериканской страны по нефти, заявил на брифинге во вторник официальный представитель... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:24+0300
2026-09-01T13:25+0300
нефть
венесуэла
китай
сша
дональд трамп
мид кнр
мид китая
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872875991.jpg?1788258344
ПЕКИН, 1 сен - ПРАЙМ. Интересы Китая в Венесуэле должны быть защищены на фоне сделки США и южноамериканской страны по нефти, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении "крупнейшего в мировой истории" нефтяного соглашения с Венесуэлой, в рамках которой Штаты получили контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти южноамериканской страны. Го Цзякуня на брифинге попросили прокомментировать сообщения, что американская компания возьмет на себя управление несколькими нефтяными месторождениями в Венесуэле, которые ранее принадлежали китайским компаниям, инвестировавшим в Венесуэлу на протяжении многих лет. "Китай последовательно выступает за то, что отношения между странами должны регулироваться в соответствии с целями и принципами Устава ООН, а межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество должно вестись на основе принципов равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Го Цзякунь. Он также подчеркнул, что "сотрудничество между Китаем и Венесуэлой защищено международным правом и законами обеих стран, и законные права и интересы Китая в Венесуэле должны быть гарантированы".
венесуэла
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, китай, сша, дональд трамп, мид кнр, мид китая, мид
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, МИД КНР, МИД Китая, МИД
13:24 01.09.2026 (обновлено: 13:25 01.09.2026)
 
Сделка США и Венесуэлы не должна ущемлять интересы Китая, заявил Цзякунь

МИД КНР: интересы Китая в Венесуэле должны быть защищены на фоне сделки США и Венесуэлы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 1 сен - ПРАЙМ. Интересы Китая в Венесуэле должны быть защищены на фоне сделки США и южноамериканской страны по нефти, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении "крупнейшего в мировой истории" нефтяного соглашения с Венесуэлой, в рамках которой Штаты получили контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти южноамериканской страны.
Го Цзякуня на брифинге попросили прокомментировать сообщения, что американская компания возьмет на себя управление несколькими нефтяными месторождениями в Венесуэле, которые ранее принадлежали китайским компаниям, инвестировавшим в Венесуэлу на протяжении многих лет. "Китай последовательно выступает за то, что отношения между странами должны регулироваться в соответствии с целями и принципами Устава ООН, а межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество должно вестись на основе принципов равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Го Цзякунь.
Он также подчеркнул, что "сотрудничество между Китаем и Венесуэлой защищено международным правом и законами обеих стран, и законные права и интересы Китая в Венесуэле должны быть гарантированы".
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАКИТАЙСШАДональд ТрампМИД КНРМИД КитаяМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала