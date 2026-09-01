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Сделка США и Венесуэлы не должна ущемлять интересы Китая, заявил Цзякунь

Сделка США и Венесуэлы не должна ущемлять интересы Китая, заявил Цзякунь - 01.09.2026, ПРАЙМ

Сделка США и Венесуэлы не должна ущемлять интересы Китая, заявил Цзякунь

Интересы Китая в Венесуэле должны быть защищены на фоне сделки США и южноамериканской страны по нефти, заявил на брифинге во вторник официальный представитель... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T13:24+0300

2026-09-01T13:24+0300

2026-09-01T13:25+0300

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ПЕКИН, 1 сен - ПРАЙМ. Интересы Китая в Венесуэле должны быть защищены на фоне сделки США и южноамериканской страны по нефти, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении "крупнейшего в мировой истории" нефтяного соглашения с Венесуэлой, в рамках которой Штаты получили контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти южноамериканской страны. Го Цзякуня на брифинге попросили прокомментировать сообщения, что американская компания возьмет на себя управление несколькими нефтяными месторождениями в Венесуэле, которые ранее принадлежали китайским компаниям, инвестировавшим в Венесуэлу на протяжении многих лет. "Китай последовательно выступает за то, что отношения между странами должны регулироваться в соответствии с целями и принципами Устава ООН, а межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество должно вестись на основе принципов равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Го Цзякунь. Он также подчеркнул, что "сотрудничество между Китаем и Венесуэлой защищено международным правом и законами обеих стран, и законные права и интересы Китая в Венесуэле должны быть гарантированы".

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