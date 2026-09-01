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Монголия выразила готовность сотрудничать по транспортному коридору

Монголия выразила готовность сотрудничать по транспортному коридору - 01.09.2026, ПРАЙМ

Монголия выразила готовность сотрудничать по транспортному коридору

Монголия готова сотрудничать с государством участниками ШОС по транспортному коридору Монголия-Россия-Китай, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T13:42+0300

2026-09-01T13:42+0300

2026-09-01T13:46+0300

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Монголия готова сотрудничать с государством участниками ШОС по транспортному коридору Монголия-Россия-Китай, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе заседания в формате ШОС+ в рамках саммита ШОС. "Монголия, опираясь на свое выгодное географическое положение, выражает готовность к честному сотрудничеству с государством участниками ШОС в целях реализации программы создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай", - заявил Хурэлсух. Монгольский президент напомнил, что в рамках данной инициативы предусматривается строительство скоростных автомобильных и железных дорог, соединяющих три страны. Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата "ШОС+" посещают представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Мероприятия проходят под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.

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россия, мировая экономика, монголия, киргизия, китай, владимир путин, си цзиньпин, нарендра моди, шос