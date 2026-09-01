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Монголия выразила готовность сотрудничать по транспортному коридору
Монголия выразила готовность сотрудничать по транспортному коридору - 01.09.2026, ПРАЙМ
Монголия выразила готовность сотрудничать по транспортному коридору
Монголия готова сотрудничать с государством участниками ШОС по транспортному коридору Монголия-Россия-Китай, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:42+0300
2026-09-01T13:42+0300
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Монголия готова сотрудничать с государством участниками ШОС по транспортному коридору Монголия-Россия-Китай, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе заседания в формате ШОС+ в рамках саммита ШОС. "Монголия, опираясь на свое выгодное географическое положение, выражает готовность к честному сотрудничеству с государством участниками ШОС в целях реализации программы создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай", - заявил Хурэлсух. Монгольский президент напомнил, что в рамках данной инициативы предусматривается строительство скоростных автомобильных и железных дорог, соединяющих три страны. Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата "ШОС+" посещают представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Мероприятия проходят под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.
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россия, мировая экономика, монголия, киргизия, китай, владимир путин, си цзиньпин, нарендра моди, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, МОНГОЛИЯ, КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, ШОС
Монголия выразила готовность сотрудничать по транспортному коридору
Хурэлсух: Монголия готова сотрудничать с участниками ШОС по транспортному коридору
БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Монголия готова сотрудничать с государством участниками ШОС по транспортному коридору Монголия-Россия-Китай, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе заседания в формате ШОС+ в рамках саммита ШОС.
"Монголия, опираясь на свое выгодное географическое положение, выражает готовность к честному сотрудничеству с государством участниками ШОС в целях реализации программы создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай", - заявил Хурэлсух.
Монгольский президент напомнил, что в рамках данной инициативы предусматривается строительство скоростных автомобильных и железных дорог, соединяющих три страны.
Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата "ШОС+" посещают представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Мероприятия проходят под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.