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Монголия выразила готовность сотрудничать по транспортному коридору - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Монголия выразила готовность сотрудничать по транспортному коридору
Монголия выразила готовность сотрудничать по транспортному коридору - 01.09.2026, ПРАЙМ
Монголия выразила готовность сотрудничать по транспортному коридору
Монголия готова сотрудничать с государством участниками ШОС по транспортному коридору Монголия-Россия-Китай, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:42+0300
2026-09-01T13:46+0300
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мировая экономика
монголия
киргизия
китай
владимир путин
си цзиньпин
нарендра моди
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Монголия готова сотрудничать с государством участниками ШОС по транспортному коридору Монголия-Россия-Китай, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе заседания в формате ШОС+ в рамках саммита ШОС. "Монголия, опираясь на свое выгодное географическое положение, выражает готовность к честному сотрудничеству с государством участниками ШОС в целях реализации программы создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай", - заявил Хурэлсух. Монгольский президент напомнил, что в рамках данной инициативы предусматривается строительство скоростных автомобильных и железных дорог, соединяющих три страны. Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата "ШОС+" посещают представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Мероприятия проходят под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.
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россия, мировая экономика, монголия, киргизия, китай, владимир путин, си цзиньпин, нарендра моди, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, МОНГОЛИЯ, КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, ШОС
13:42 01.09.2026 (обновлено: 13:46 01.09.2026)
 
Монголия выразила готовность сотрудничать по транспортному коридору

Хурэлсух: Монголия готова сотрудничать с участниками ШОС по транспортному коридору

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Монголия готова сотрудничать с государством участниками ШОС по транспортному коридору Монголия-Россия-Китай, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе заседания в формате ШОС+ в рамках саммита ШОС.
"Монголия, опираясь на свое выгодное географическое положение, выражает готовность к честному сотрудничеству с государством участниками ШОС в целях реализации программы создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай", - заявил Хурэлсух.
Монгольский президент напомнил, что в рамках данной инициативы предусматривается строительство скоростных автомобильных и железных дорог, соединяющих три страны.
Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата "ШОС+" посещают представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Мероприятия проходят под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.
 
РОССИЯМировая экономикаМОНГОЛИЯКИРГИЗИЯКИТАЙВладимир ПутинСи ЦзиньпинНарендра МодиШОС
 
 
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