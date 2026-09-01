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В Москве больше всего стипендий потребуется студентам МГПУ

В Москве больше всего стипендий потребуется студентам МГПУ - 01.09.2026, ПРАЙМ

В Москве больше всего стипендий потребуется студентам МГПУ

В Москве больше всего стипендий для оплаты всего одного месяца аренды жилья у вуза – 47 в 2026 году - потребуется студентам Московского городского... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T05:25+0300

2026-09-01T05:25+0300

2026-09-01T05:25+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В Москве больше всего стипендий для оплаты всего одного месяца аренды жилья у вуза – 47 в 2026 году - потребуется студентам Московского городского педагогического университета (МГПУ), рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе "Циана". По данным сервиса, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ростокине, где находится главное здание МГПУ, в августе составляет 81,5 тысячи рублей. Чтобы оплатить месяц проживания там, нужно будет 47 стипендий, чей минимальный размер для учащихся в этом вузе составляет около 1,7 тысячи рублей. Наибольшее количество стипендий также понадобится студентам Российского экономического университета имени Плеханова (45 выплат примерно по 2,3 тысячи рублей), Всероссийской академии внешней торговли (44 выплаты тоже почти по 2,3 тысячи рублей), Российского государственного гуманитарного университета (44 выплаты в среднем при стипендии от 2,3 до 2,7 тысячи рублей), подсчитали в "Циане". Зато меньше всего стипендий для оплаты аренды квартиры за месяц - всего 12 - нужно учащимся Московского института электронной техники в Зеленограде, где снять жилье можно в среднем за 47 тысяч рублей, а размер выплат составляет 4 тысячи рублей. Далее идут учащиеся Московского государственного строительного университета (17 стипендий при их размере от 3 до 3,5 тысяч рублей) и Московского инженерно-физического института (17 стипендий, от 2,3 до 5 тысяч рублей). "Размер выплат от вуза – в среднем 3,5% от платежа за месяц. При таком соотношении цен не столь важно, приходится на аренду квартиры 2% от стипендии, как в расположенном в Ростокине МГПУ, или 8% как в МИЭТ в Зеленограде", – отметил главный аналитик "Циана" Алексей Попов. Если рассматривать ведущие вузы Москвы по рейтингу RAEX-100, то учащимся МГУ на оплату квартиры понадобится 29 стипендий (почти 3,5 тысячи рублей), МГТУ имени Баумана – 26 выплат (примерно 3,8 тысячи рублей), а НИУ ВШЭ – 42 выплаты (около 2,4 тысячи рублей). Согласно онлайн-опросу "Авито Недвижимости", среди россиян, планирующих снять жилье в долгосрочную аренду в августе или сентябре 2026 года, 11% назвали целью заезда поступление в вуз или продолжение учебы. Наиболее востребованными форматом жилья стали студии и однокомнатные квартиры (35% голосов). Еще 15% выбирают двухкомнатные квартиры, 12% – отдельную комнату, а 11% - совместную аренду со знакомыми или сокурсниками. При этом замдиректора управления аренды квартир агентства "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова отметила, что студенты занимают не менее 17% в общем объеме арендаторов квартир в старой Москве. "В 95% случаев родители участвуют в переговорах и оформлении документов. Оставшиеся 5% арендаторов-студентов платят самостоятельно – это не абитуриенты, а второкурсники, третьекурсники и так далее. Например, ранее они снимали квартиру в складчину, а сейчас закрепились, кто-то учится и работает, у кого-то появилась семья, соответственно, они имеют возможность снимать отдельно", – объяснила риелтор, добавив, что примерно 20% арендаторов-студентов живут в отдельных квартирах единолично, 20% - в комнатах, а 60% студентов снимают жилье в складчину.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, москва, зеленоград, оксана полякова, циан, мгу, ниу вшэ