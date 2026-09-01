https://1prime.ru/20260901/nabep-872849057.html
NABEP планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок
NABEP планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок - 01.09.2026, ПРАЙМ
NABEP планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок
Нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP), поддерживаемая администрацией президента США Дональда Трампа, планирует направить в Венесуэлу... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T02:15+0300
2026-09-01T02:15+0300
2026-09-01T02:15+0300
нефть
сша
венесуэла
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872849057.jpg?1788218106
ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP), поддерживаемая администрацией президента США Дональда Трампа, планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок для резкого наращивания добычи сырья, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.
"Венесуэльская нефтяная компания под управлением бизнесмена Алехандро Бетанкура планирует в ближайшие несколько лет направить в эту латиноамериканскую страну более 50 буровых установок для масштабного наращивания переживающей спад добычи сырой нефти", - пишет издание.
Согласно публикации, график развертывания компании Бетанкура предполагает запуск первых шести комплексов до конца 2026 года, еще 12 - в течение 2027 года, а с 2028 года предприятие перейдет на ввод двух буровых ежемесячно, пока их совокупный парк не достигнет 52 единиц.
Для реализации проекта NABEP уже приобрела 23 буровые установки у американских подрядчиков Helmerich & Payne, Precision Drilling и Patterson-UTI Energy, а также планирует задействовать около 30 установок капитального ремонта скважин, пишет газета.
В рамках ранее анонсированной Трампом сделки власти США планируют получить долю около 35% в NABEP, которая рассчитывает осваивать 17 венесуэльских месторождений с доказанными запасами около 65 миллиардов баррелей нефти, что составляет примерно пятую часть всех запасов страны.
Ранее Трамп заявлял, что импорт венесуэльской нефти в Соединенные Штаты по условиям нового крупного соглашения может начаться уже в ближайшие два-три года, а возможно, и быстрее.
сша
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, венесуэла, дональд трамп
Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп
NABEP планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок
WSJ: NABEP планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок
ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP), поддерживаемая администрацией президента США Дональда Трампа, планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок для резкого наращивания добычи сырья, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.
"Венесуэльская нефтяная компания под управлением бизнесмена Алехандро Бетанкура планирует в ближайшие несколько лет направить в эту латиноамериканскую страну более 50 буровых установок для масштабного наращивания переживающей спад добычи сырой нефти", - пишет издание.
Согласно публикации, график развертывания компании Бетанкура предполагает запуск первых шести комплексов до конца 2026 года, еще 12 - в течение 2027 года, а с 2028 года предприятие перейдет на ввод двух буровых ежемесячно, пока их совокупный парк не достигнет 52 единиц.
Для реализации проекта NABEP уже приобрела 23 буровые установки у американских подрядчиков Helmerich & Payne, Precision Drilling и Patterson-UTI Energy, а также планирует задействовать около 30 установок капитального ремонта скважин, пишет газета.
В рамках ранее анонсированной Трампом сделки власти США планируют получить долю около 35% в NABEP, которая рассчитывает осваивать 17 венесуэльских месторождений с доказанными запасами около 65 миллиардов баррелей нефти, что составляет примерно пятую часть всех запасов страны.
Ранее Трамп заявлял, что импорт венесуэльской нефти в Соединенные Штаты по условиям нового крупного соглашения может начаться уже в ближайшие два-три года, а возможно, и быстрее.