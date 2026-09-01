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NABEP планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок

NABEP планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок - 01.09.2026, ПРАЙМ

NABEP планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок

Нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP), поддерживаемая администрацией президента США Дональда Трампа, планирует направить в Венесуэлу... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T02:15+0300

2026-09-01T02:15+0300

2026-09-01T02:15+0300

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сша

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ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP), поддерживаемая администрацией президента США Дональда Трампа, планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок для резкого наращивания добычи сырья, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании. "Венесуэльская нефтяная компания под управлением бизнесмена Алехандро Бетанкура планирует в ближайшие несколько лет направить в эту латиноамериканскую страну более 50 буровых установок для масштабного наращивания переживающей спад добычи сырой нефти", - пишет издание. Согласно публикации, график развертывания компании Бетанкура предполагает запуск первых шести комплексов до конца 2026 года, еще 12 - в течение 2027 года, а с 2028 года предприятие перейдет на ввод двух буровых ежемесячно, пока их совокупный парк не достигнет 52 единиц. Для реализации проекта NABEP уже приобрела 23 буровые установки у американских подрядчиков Helmerich & Payne, Precision Drilling и Patterson-UTI Energy, а также планирует задействовать около 30 установок капитального ремонта скважин, пишет газета. В рамках ранее анонсированной Трампом сделки власти США планируют получить долю около 35% в NABEP, которая рассчитывает осваивать 17 венесуэльских месторождений с доказанными запасами около 65 миллиардов баррелей нефти, что составляет примерно пятую часть всех запасов страны. Ранее Трамп заявлял, что импорт венесуэльской нефти в Соединенные Штаты по условиям нового крупного соглашения может начаться уже в ближайшие два-три года, а возможно, и быстрее.

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нефть, сша, венесуэла, дональд трамп