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Добыча нефти в Венесуэле может превысить пик к 2050 году

Добыча нефти в Венесуэле может превысить пик к 2050 году - 01.09.2026, ПРАЙМ

Добыча нефти в Венесуэле может превысить пик к 2050 году

Добыча нефти в Венесуэле может превысить пиковый уровень в 3 миллиона баррелей в сутки, достигнутый в 90-х годах, только спустя десятилетия - к 2050 году,... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T10:41+0300

2026-09-01T10:41+0300

2026-09-01T10:41+0300

нефть

венесуэла

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в Венесуэле может превысить пиковый уровень в 3 миллиона баррелей в сутки, достигнутый в 90-х годах, только спустя десятилетия - к 2050 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на прогноз аналитической компании Rystad Energy. "По данным Rystad Energy, для возвращения добычи нефти в Венесуэле к пиковому уровню, превышающему 3 миллиона баррелей в день, потребуются десятилетия, даже несмотря на то, что соглашение с США способствует к увеличению добычи в ближайшей перспективе", - передает Блумберг. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении "крупнейшего в мировой истории" нефтяного соглашения с Венесуэлой, в рамках которой Штаты получили контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти южноамериканской страны. Сейчас в Венесуэле добывает около 1 миллиона баррелей нефти в сутки. Согласно аналитическому отчету Rystad, прогнозируется, что первоначально рост добычи обеспечат существующие скважины. На них Rystad ожидает дополнительную добычу в размере 157 тысяч баррелей в сутки в 2027 году и 680 тысяч к 2030 году, а в первой половине 2030-х показатель может достичь 740 тысяч баррелей, сообщает агентство. Кроме того, значительный объем добычи на новых месторождениях в нефтяном поясе Ориноко ожидается примерно с 2035 года. К 2040 году показатель может достичь 840 тысяч баррелей в сутки, а к 2050 году - приблизиться к 2 миллионам, сообщает Блумберг. По прогнозам Rystad, с учетом существующих месторождений общая добыча Венесуэлы может составить 2,3 миллиона баррелей в сутки в 2035 году и превысить 3 миллиона к 2050 году. Аналитическая компания считает, что для реализации такого сценария с 2027 по 2040 год потребуется около 85 миллиардов долларов инвестиций. В Rystad отмечают, что одним из основных рисков остается политическая неопределенность - инвесторам необходимы гарантии того, что заключенные сейчас долгосрочные контракты будут соблюдаться будущими властями Венесуэлы, передает агентство.

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нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, rystad energy