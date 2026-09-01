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Сдвиг десятилетия: Америка переживает новый нефтяной бум, пишет Reuters

Сдвиг десятилетия: Америка переживает новый нефтяной бум, пишет Reuters - 01.09.2026, ПРАЙМ

Сдвиг десятилетия: Америка переживает новый нефтяной бум, пишет Reuters

Страны Северной и Южной Америки нарастили экспорт нефти до рекордных значений благодаря закрытию Ормузского пролива, пишет аналитик агентства Reuters по... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:25+0300

2026-09-01T11:25+0300

2026-09-01T11:25+0300

энергетика

нефть

южная америка

иран

ормузский пролив

сша

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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Страны Северной и Южной Америки нарастили экспорт нефти до рекордных значений благодаря закрытию Ормузского пролива, пишет аналитик агентства Reuters по энергетическим рынкам Рон Буссо.По его словам, добыча в Западном полушарии стала жизнеспособной альтернативой ближневосточным поставкам после того, как война в Иране нарушила примерно пятую часть мировых нефтяных потоков."Этот сдвиг является одним из самых поразительных изменений в глобальном энергетическом ландшафте за последние десятилетия", — заявил Буссо.По данным Kpler, экспорт сырой нефти из Северной и Южной Америки в 2026 году достиг рекордного среднего уровня в 11,7 миллиона ​​баррелей в сутки и основным покупателем стала Азия, отметил эксперт."Импорт на континент из Западного полушария резко вырос с начала войны с Ираном и, по прогнозам, достигнет рекордных 5,4 миллиона баррелей в сутки в августе по сравнению со средним показателем в четыре миллиона баррелей в сутки в 2025 году", — добавил Буссо."Нефтяной бум" в регионе, по словам аналитика, обусловлен прежде всего сланцевой революцией в США и ростом производства в Бразилии. В настоящее время на страны Северной и Южной Америки приходится примерно 30% мирового морского экспорта сырой нефти против 23% годом ранее, добавил он.Буссо предположил, что добыча нефти в Северной Америке в 2027 году составит в среднем 30,5 миллиона баррелей в сутки, а в Латинской Америке — 9,3 миллиона баррелей в сутки."То, что начиналось как временная реакция на войну с Ираном, все больше напоминает долгосрочную перестройку мировой торговли нефтью, которая может сохраниться еще долго после того, как ракетные обстрелы в Персидском заливе прекратятся", — подытожил эксперт.

https://1prime.ru/20260831/neft-872836552.html

южная америка

иран

ормузский пролив

сша

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нефть, южная америка, иран, ормузский пролив, сша