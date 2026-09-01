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Цена на нефть марки Brent превысила 94 доллара впервые с 21 августа
Цена на нефть марки Brent превысила 94 доллара впервые с 21 августа - 01.09.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent превысила 94 доллара впервые с 21 августа
Мировые цены на нефть усилили рост во вторник до 4-5%, стоимость барреля марки Brent впервые с 21 августа превысила 94 доллара, следует из данных торгов. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T19:48+0300
2026-09-01T19:48+0300
2026-09-01T19:48+0300
нефть
рынок
баррель
цена за баррель
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост во вторник до 4-5%, стоимость барреля марки Brent впервые с 21 августа превысила 94 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 19.35 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,88% относительно предыдущего закрытия - до 94 долларов за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 94 долларов впервые с 21 августа. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,76% - до 89,86 доллара за баррель.
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нефть, рынок, баррель, цена за баррель
Нефть, Рынок, баррель, цена за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила 94 доллара впервые с 21 августа
Цена барреля Brent впервые с 21 августа превысила 94 доллара
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост во вторник до 4-5%, стоимость барреля марки Brent впервые с 21 августа превысила 94 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.35 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,88% относительно предыдущего закрытия - до 94 долларов за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 94 долларов впервые с 21 августа.
Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,76% - до 89,86 доллара за баррель.