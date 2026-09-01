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Цена барреля нефти марки WTI впервые с конца июля превысила 90 долларов

Цена барреля нефти марки WTI впервые с конца июля превысила 90 долларов - 01.09.2026, ПРАЙМ

Цена барреля нефти марки WTI впервые с конца июля превысила 90 долларов

Мировые цены на нефть растут на 4-5%, стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с конца июля превысила отметку в 90 долларов, следует из данных... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T21:07+0300

2026-09-01T21:07+0300

2026-09-01T21:07+0300

нефть

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 4-5%, стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с конца июля превысила отметку в 90 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 20.38 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,06% относительно предыдущего закрытия - до 94,16 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,9% - до 89,97 доллара, минутами ранее показатель впервые с 24 июля поднимался выше 90 долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, торги, баррель, цена за баррель