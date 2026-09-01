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Цена барреля нефти марки WTI впервые с конца июля превысила 90 долларов
Цена барреля нефти марки WTI впервые с конца июля превысила 90 долларов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти марки WTI впервые с конца июля превысила 90 долларов
Мировые цены на нефть растут на 4-5%, стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с конца июля превысила отметку в 90 долларов, следует из данных... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T21:07+0300
2026-09-01T21:07+0300
2026-09-01T21:07+0300
нефть
торги
баррель
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 4-5%, стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с конца июля превысила отметку в 90 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 20.38 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,06% относительно предыдущего закрытия - до 94,16 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,9% - до 89,97 доллара, минутами ранее показатель впервые с 24 июля поднимался выше 90 долларов.
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нефть, торги, баррель, цена за баррель
Нефть, Торги, баррель, цена за баррель
Цена барреля нефти марки WTI впервые с конца июля превысила 90 долларов
Цена барреля нефти марки WTI поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с конца июля
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 4-5%, стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с конца июля превысила отметку в 90 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.38 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,06% относительно предыдущего закрытия - до 94,16 доллара за баррель.
Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,9% - до 89,97 доллара, минутами ранее показатель впервые с 24 июля поднимался выше 90 долларов.