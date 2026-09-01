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Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 95 долларов
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 95 долларов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 95 долларов
Мировые цены на нефть подскакивают на 5-5,5%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 95 долларов, следует из данных торгов. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T22:00+0300
2026-09-01T22:00+0300
2026-09-01T22:00+0300
нефть
баррель
цена за баррель
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают на 5-5,5%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 95 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 21.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,95% относительно предыдущего закрытия - до 94,97 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 95 долларов впервые с 24 июля. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 5,53% - до 90,5 доллара за баррель.
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нефть, баррель, цена за баррель
Нефть, баррель, цена за баррель
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 95 долларов
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 95 долларов за баррель впервые с 24 июля
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают на 5-5,5%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 95 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,95% относительно предыдущего закрытия - до 94,97 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 95 долларов впервые с 24 июля.
Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 5,53% - до 90,5 доллара за баррель.