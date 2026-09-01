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Самозапрет на кредиты установили 22 миллиона россиян - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Самозапрет на кредиты установили 22 миллиона россиян
Самозапрет на кредиты установили 22 миллиона россиян - 01.09.2026, ПРАЙМ
Самозапрет на кредиты установили 22 миллиона россиян
Более 27 миллионов россиян подали заявление на установку самозапрета на кредиты с момента появления такого сервиса, а на сегодняшний день он установлен у 21,97... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:30+0300
2026-09-01T16:05+0300
банки
финансы
россия
магаданская область
коми
камчатский край
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Более 27 миллионов россиян подали заявление на установку самозапрета на кредиты с момента появления такого сервиса, а на сегодняшний день он установлен у 21,97 миллиона россиян, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта 2025 года. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. "С момента запуска сервиса россияне направили 27,43 миллиона заявлений на установку самозапрета на кредиты и 3,39 миллиона заявлений на его снятие. Было отменено 12,4% ранее установленных самозапретов. На сегодняшний день самозапрет действует у 21,97 миллиона россиян", - говорится там. В августе спрос на услугу снизился: граждане подали 635,2 тысячи заявлений на установку самозапрета (-18,4% к июлю) и 249,9 тысяч - на его снятие (-0,5%). При этом больше всего самозапретов приходится на россиян в возрасте 35-45 лет и старше 65 лет – по 20,1% от общего количества граждан с этим статусом. "Доля россиян в возрасте 55-65 лет составила 19,5%. На граждан 45-55 лет приходится 19,4% самозапретов, на россиян в возрасте 25-35 лет – 11,5%, на молодежь до 25 лет – 9,4%", - уточняется там. Россияне преимущественно выбирают полный самозапрет на кредиты: 91,6% всех заявок приходится именно на этот формат. Значительно реже граждане прибегают к частичным ограничениям. Запрет на онлайн-выдачи в банках и онлайн-выдачи в микрофинансовых организациях (МФО) запрашивают 4,1% граждан, полный запрет на выдачи в МФО – 1,4%, сочетание полного запрета на выдачи в МФО с онлайн-выдачами в банках – 1,2%. Оставшиеся 1,7% заявок приходятся на другие комбинации доступных типов самозапрета. "Мурманская область стабильно демонстрирует самый высокий показатель среди российских регионов по количеству граждан, установивших самозапрет на получение кредитов: 27% жителей региона уже воспользовались этой мерой защиты", - уточнили в сообщении. Среди регионов-лидеров также Магаданская область, где самозапрет установлен у 24% жителей. В Коми этот статус получили 23% жителей, в Камчатском крае и Карелии – по 20%. В Московской области самозапрет установили 16% жителей, в Москве – 15%, в Санкт-Петербурге – 17%, в Ленинградской области – 14%.
магаданская область
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банки, финансы, россия, магаданская область, коми, камчатский край
Банки, Финансы, РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОМИ, Камчатский край
13:30 01.09.2026 (обновлено: 16:05 01.09.2026)
 
Самозапрет на кредиты установили 22 миллиона россиян

ОКБ: самозапрет на кредиты с момента запуска сервиса установили у 21,97 миллиона россиян

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Более 27 миллионов россиян подали заявление на установку самозапрета на кредиты с момента появления такого сервиса, а на сегодняшний день он установлен у 21,97 миллиона россиян, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта 2025 года. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
"С момента запуска сервиса россияне направили 27,43 миллиона заявлений на установку самозапрета на кредиты и 3,39 миллиона заявлений на его снятие. Было отменено 12,4% ранее установленных самозапретов. На сегодняшний день самозапрет действует у 21,97 миллиона россиян", - говорится там.
В августе спрос на услугу снизился: граждане подали 635,2 тысячи заявлений на установку самозапрета (-18,4% к июлю) и 249,9 тысяч - на его снятие (-0,5%).
При этом больше всего самозапретов приходится на россиян в возрасте 35-45 лет и старше 65 лет – по 20,1% от общего количества граждан с этим статусом. "Доля россиян в возрасте 55-65 лет составила 19,5%. На граждан 45-55 лет приходится 19,4% самозапретов, на россиян в возрасте 25-35 лет – 11,5%, на молодежь до 25 лет – 9,4%", - уточняется там.
Россияне преимущественно выбирают полный самозапрет на кредиты: 91,6% всех заявок приходится именно на этот формат. Значительно реже граждане прибегают к частичным ограничениям.
Запрет на онлайн-выдачи в банках и онлайн-выдачи в микрофинансовых организациях (МФО) запрашивают 4,1% граждан, полный запрет на выдачи в МФО – 1,4%, сочетание полного запрета на выдачи в МФО с онлайн-выдачами в банках – 1,2%. Оставшиеся 1,7% заявок приходятся на другие комбинации доступных типов самозапрета.
"Мурманская область стабильно демонстрирует самый высокий показатель среди российских регионов по количеству граждан, установивших самозапрет на получение кредитов: 27% жителей региона уже воспользовались этой мерой защиты", - уточнили в сообщении.
Среди регионов-лидеров также Магаданская область, где самозапрет установлен у 24% жителей. В Коми этот статус получили 23% жителей, в Камчатском крае и Карелии – по 20%. В Московской области самозапрет установили 16% жителей, в Москве – 15%, в Санкт-Петербурге – 17%, в Ленинградской области – 14%.
 
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