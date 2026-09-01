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Семь стран ОПЕК+ с сентября увеличивают максимальный уровень добычи нефти

Семь стран ОПЕК+ с сентября увеличивают максимальный уровень добычи нефти - 01.09.2026, ПРАЙМ

Семь стран ОПЕК+ с сентября увеличивают максимальный уровень добычи нефти

Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан) с сентября увеличивают максимально разрешенный уровень добычи нефти еще на... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:31+0300

2026-09-01T00:31+0300

2026-09-01T00:31+0300

нефть

саудовская аравия

ирак

алжир

опек

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан) с сентября увеличивают максимально разрешенный уровень добычи нефти еще на 188 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций перепроизводства. Такое решение они приняли на встрече в начале августа в рамках отхода от добровольных ограничений. Однако этот уровень не учитывает решение альянса продлить период компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти до декабря текущего года. Предыдущий график истек в конце июня, а новый не раскрывался. Увеличивая предельный уровень добычи нефти до 31,01 миллиона баррелей в сутки, семь участников завершают выход из добровольных ограничений.

саудовская аравия

ирак

алжир

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нефть, саудовская аравия, ирак, алжир, опек